بـ روب أبيض.. دارين حداد تستعرض جمالها وأنوثتها

تألقت الفنانة التونسية دارين حداد في جلسة تصوير جديدة خضعت لها وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

وظهرت دارين حداد بإطلالة مميزة مرتدية روب أبيض أنيق، اتسم التصميم بأنه جمع بين الأناقة والبساطة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على الماكياج الناعم، الذي يبرز جمال أنوثتها.



كما اختارت تسريحة مميزة لشعرها الأسود الذي يتناسب مع ظهورها اللافت، ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، ووضعت اسورة فى يدها.

وتحرص الفنانة دارين حداد على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



يذكر أن دارين حداد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل تونسي بعنوان "الجاسوس" وهو بطولة لطفى العبدلى، دارين حداد، رياض النهدى، لطيفة القفصى، حمدى غوار وغيرهم من النجوم.



كما شاركت دارين حداد، مسلسل "سوق الحرير" من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفار وعبد الهادي، وشادي الصفدي وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة: دارين حداد.



وتستعد دارين حداد، لتصوير مسلسل عمر الناجى "حرب طروادة"، بطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، حيث من المقرر أن يعرض العمل فى سلسلة حلقات، وكل جزء يتضمن 8 حلقات كاملة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى ، ويشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وعباس أبو الحسن وآخرون.