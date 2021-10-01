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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل من الآمن الخضوع لجراحة استبدال المفاصل أثناء كورونا؟

صدى البلد

يصيب الألم المزمن في المفاصل المتعددة شخصًا واحدًا من بين كل أربعة بالغين فوق سن 18 عامًا. وبحلول سن 65 ، يتأثر حوالي اثنين من كل خمسة بالغين. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يعاني ما يقرب من 30 في المائة من سكان العالم من الألم. ومع ذلك ، فإن العديد من المرضى الذين يحتاجون إلى جراحة استبدال المفاصل يؤجلون إجراءاتهم بسبب مخاوف تتعلق بالوباء.

 

قال الدكتور بيرين نادكارني ، كبير الاستشاريين ، جراح استبدال العظام والمفاصل في معهد سيتارام بهارتيا: "ليس هناك شك في أن الخوف من مثل هذه العدوى المخيفة قد أخاف الجميع من التفكير 10 مرات قبل الخضوع لأي إجراء جراحي مخطط له مثل استبدال الركبة أو الورك وفقا لindianexpress 

 

وأضاف أن العديد من المرضى الذين يعانون من آلام مزمنة في الورك والركبة "مرتبكون ومجهدون بشأن الخضوع لعملية جراحية ، وعدم معرفة ما إذا كان بإمكانهم ذلك ، وعدم معرفة الخيارات المتاحة لهم". وأشار الدكتور نادكارني إلى أن "الحقيقة هي أنه حتى بدون ضغوط الوباء ، غالبًا ما ينتظر الناس وقتًا طويلاً جدًا للنظر في حل دائم لآلام المفاصل الشديدة أو المستمرة - استبدال المفاصل"


في حين أن العديد من الناس يصنفون آلام المفاصل لديهم على أنها صعبة ومنهكة ، فإنهم غالبًا ما ينظرون إلى الجراحة كعلاج أخير. قال: لا تدع الخوف من الجراحة أو فيروس كورونا يمنعك من فعل شيء حيال الآلام

 

حيث ان الالام وراء التهاب المفاصل التنكسية أو التهابات، وعادة ما تمكنت غير الجراحة في البداية. ولكن تأتي مرحلة عندما لا تعمل هذه الأساليب بعد الآن ويميل المرضى إلى أن يصبحوا طريح الفراش ويعتمدون على المسكنات. يمكن أن يسبب الألم غير المنضبط ، وهو أهم سبب لإجراء جراحة استبدال المفاصل ، اضطرابات في النوم ، والاكتئاب ، وحالة من اليأس. قال الدكتور نادكارني: "يختار هؤلاء المرضى جراحة استبدال المفاصل حتى يتمكنوا من التحرك بشكل مستقل".

فيروس كورونا كورونا ألتهاب المفاصل الألم المزمن الألم

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