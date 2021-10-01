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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أغلى هواتف سلسلة آبل.. تعرف على مميزات آيفون 13 برو ماكس

هاتف آيفون 13 برو
هاتف آيفون 13 برو ماكس

بعد أيام من الكشف عنه، بدأ نجم هواتف آبل الجديدة، والمعروف باسم iphone 13 pro max، في الظهور في الآفاق بفضل ميزاته القوية المثيرة للإعجاب، بالإضافة إلى عمرا أطول للبطارية.

 

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعد هاتف آيفون 13 برو ماكس، أغلى هواتف آيفون من آبل لهذا العام، و واحدا من أكثر الهواتف الذكية تكلفة يمكنك شراؤه في الوقت الحالي.

 

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التصميم والشاشة

زودت آبل هاتف iphone 13 pro max، بطبقة من قوية من السيراميك لحماية الهاتف من السقوط الشديد، كما يأتي الهاتف الذكي بشاشةب قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، وتدعم معدل تحديث بسرعة تحديث 12 هرتز في الثانية، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بمعيار IP68 لمقاومة الماء والأتربة، بالإضافة إلى حجم نوتش أقل من السابق.

 

الأداء وعمر البطارية

يتمتع هاتف آبل iphone 13 pro max، بأفضل معالج يمكن أن تجده بأي هاتف ذكي، حيث يعمل مع معالج A15 Bionic من آبل، هو جديد وسريع يوفر وحدة معالجة مركزية أسرع بنسبة 50% أثناء أداء المهام الصعبة، ويوفر أغلى هواتف سلسلة آيفون 13، بطارية أكبر بقوة 4352 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 27 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة.


الكاميرا

قدمت آبل كاميرا خلفية ثلاثية متطورة، ضمن إعدادات هاتف هاتف آيفون 13 برو ماكس ، والذي يأتي  بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى الأعظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.

السعر والذاكرة

يتوفر هاتف آيفون 13 برو ماكس، بسعر يبدأ من 1099 دولارا أمريكيا، (أى ما يعادل 17290 ألف جنيه مصرى) لنسخة 128 جيجابايت. 
 

Apple iPhone 13 Pro Max
ألوان هاتف آيفون 13 برو ماكس
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