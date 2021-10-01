عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالى قرية قصر هور فى المنيا يستغيثون لتغيير شبكات الصرف الصحي

صدى البلد

تسبب الطفح المتكرر لشبكات ومواسير الصرف الصحى بقرية قصر هور التابعة لمركز ملوى في محافظة المنيا ، فى إثارة حالة من الاستياء بين المواطنين مطالبين المسئولين بتغييرها، مؤكدين تهالك تلك المواسير التى تتجاوز الـ30 عامًا دون حتى أعمال صيانة جيدة.

وقال المواطن سمير فتحى عبدالرحمن حسن من الأهالي في رسالة بعث بها لخدمة "بين الناس" الذى يقدمها موقع "صدى البلد": “المنطقة غارقة في مياه الصرف الصحي، ولم يتم تغير شبكة صرف صحي حتى هذه اللحظة، ولم يتم الاعتماد المالي لشركة المياه والصرف الصحي لتحقيق آمالنا منذ ما يقرب ال 30 عاما”.

وأضاف: "عدم تغيير مواسير الصرف الصحى بالمنطقة أدى إلى انتشار مياه الصرف الصحي واختلاطها بتراكمات القمامة، ما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة وكذلك الحشرات والبعوض، ونخشى من أن تكون مصدرا للأمراض والأوبئة بين الأهالي".

وأشار إلى تسريب المياه يعرض المنازل للانهيار بسبب تسريب المياه إلى جدرانها، وناشد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف سرعة الاستجابة لمطالبنا بتغيير مسار خط المياه والصرف الصحي لتحسين الخدمة لعملاء الشركة".

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01021357666

 

اقرأ أيضا
أهالي عزبة نور الدين وشنشور في أشمون يناشدون الدولة إدراجهم ضمن خطة الصرف الصحي

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

شركة المياه محافظة المنيا انتشار مياه الصرف الصحي مركز ملوي الحشرات والبعوض انتشار الروائح الكريهة خطة الصرف الصحي الشركة القابضة لمياه الشرب القابضة لمياه الشرب الروائح الكريهة شبكات الصرف الصحي

ترشيحاتنا

السديس: لا يجوز للمرأة الإبقاء على طلب الطلاق حتى لا تحرم رائحة الجنة

تحمس للمذاكرة.. نصائح مهمة للطلاب قبل بدء الدراسة

لأسباب مجهولة.. أب يخنق ابنته ويمزق جسدها بسكين في أسوان

توجيهات حكومية بـ تطبيق المواعيد الشتوية للمحلات بكل حزم

حكم الهبة لأحد الأبناء.. رد حاسم من الإفتاء

مذيعة "دى إم سي" تبدل ملابسها خلال برنامجها بالاستوديو.. فيديو وصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توجيهات حكومية بـ تطبيق المواعيد الشتوية للمحلات بكل حزم

برلماني: زيادة أسعار البنزين في مصر لن تتخطى الـ 25 قرشا

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

3 إجراءات حاسمة من الحكومة تجاه الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا

السجن المشدد والغرامة عقوبة مواطن فى سوهاج عثر على معبد روماني بمنزله

مرتضى منصور يخوض سباق انتخابات الزمالك

مبروك عطية: يحرم الاستماع للقرآن الكريم في هاتين الحالتين.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي يوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "متحف الحضارة".. صور

نشرة المنوعات.. انفجار بركاني خطير.. وتمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي.. لحظة قفز راكبة من الطائرة.. وكوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها

في قفزة مرعبة.. شاهد تمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي |صور

شاهد.. لحظة قفز راكبة من الطائرة والسلطات تعتقلها |فيديو

فيديو

فيديو جراف| حريق هائل بمصنع مبيدات حشرية بالعاشر.. ما القصة؟

فيديو جراف.. كيف أجهض الأمن الوطني مخططا إخوانيا استهدف إعادة نشاط التنظيم

حكم كتابة الميراث للبنات.. خلاف بين العلماء يحسمه مفتي الجمهورية

انطلاق أضخم معرض كتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية |فيديو

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ