نشاط غنائي لنجوم الخليج| راشد الماجد بـ عظيم إحساسي.. حسين الجسمي فتاك

حالة نشاط فني يعيشها نجوم الطرب في الخليج العربي خلال الفترة الحالية، حيث طرح الفنانين راشد الماجد وحسين الجسمي أغاني جديدة، كما طرح “عبد المجيد عبدالله، ونبيل شعيل” ألبومًا غنائيًّا لكل منهما، فيما يترقب كاظم الساهر، حفلَهُ المقبل في دبي، ونرصد في التقرير التالي أبرز أعمال نجوم الطرب في الخليج.

راشد الماجد

طرح الفنان راشد الماجد- عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب- أغنية عظيم إحساسي، بعد النجاح التي حققته أغنية يالواثق.

أغنية عظيم إحساسي للفنان راشد الماجد، من كلمات: أنور المشيري، ألحان: أحمد الهرمي، رؤية فنية: Merge، توزيع: زيد نديم، مكساج: جاسم محمد، إشراف: حسن طالب.

عيضه المنهالي

أطلق صوت الإمارات الفنان عيضة المنهالي أحدث أغنياته من اللون الشعبي الإماراتي بعنوان "السولعي" متعاون بها مع الشاعر الإماراتي سعيد بن مصلح وألحان سفير الألحان الإماراتي الفنان فايز السعيد، مسنداً مهمة التوزيع الموسيقي للموزع زيد نديم.

يقول في مطلع الأغنية: “لا يا شبيه السولعي .. لولا القلايد والثياب .. جيدٍ و خد و مدمعي .. وخصرٍ مجلّده الشباب .. أشتاقلك و إنته معي .. قربك هنا بعدك عذاب”.

حسين الجسمي

طرح الفنان حسين الجسمي أغنية عاطفية جديدة من ألحانه وغنائه بعنوان "فتاك"، وتوزيع المايسترو وليد فايد، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

وطُرحت أغنية "فتاك" من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube، من خلال فيديو مُمنتج متضمناً كلمات الأغنية، بالاضافة الى نشرها عبر جميع الإذاعات الاماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات وسماعها.

فهد الكبيسي

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية تونا بدري للفنان فهد الكبيسي ، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعبر تطبيق ديزر للموسيقى.

أغنية تونا بدري من كلمات: صمت، ألحان: سلطان خليفة، توزيع موسيقي: عبادي الكبيسي.



نبيل شعيل

في أخر شهر أغسطس، كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام - عن طرح ميني ألبوم “يقولون” للفنان نبيل شعيل ، حصريا عبر تطبيق ديزر للموسيقى.

يتكون "الميني البوم" من ثلاثة اغاني، هي: "يقولون" من الحان ميثم علاء الدين وكلمات احمد الصانع، وتقول كلماتها:

يقولون ، راح ونساك

وعايش بلاك

وانا ميت عليك

يقولون، حبنا انتهى

وقلبي لهى

وانا قلبي يبيك

اسمع كلام الناس واعبره

ولا مره حس قلبي بالحسره

لكن غيابك غير الفكره

هالمره ما هي مثل كل مره

راح انسى حبك

والذنب ذنبك

غيري بقربك

والكل يدرون

اما الاغنية الثانية، عنوانها "أسوأ ايامي" من كلمات والحان علي بو غيث". وتقول كلماتها:

علمتني الدنيا وتعلمت من

أسوأ ايامي وصدمات الزمن

ان اقرب شخص ممكن يخذلك

وان كل غلطه بهالوقت بثمن

وان هالعالم تعاني من مرض

اسمه ما احبك اذا مالي غرض

ودام مصلحتي معاك ابقى معاك

اما حب لله في لله انقرض

ايضا في الالبوم كتب احمد الصانع اغنية "انا اتحراك" من الحان عبد الله الجاسم، ويقول مطلعها:

تجيني من هنا ياللي بعيد .. هناك انا اتحراك

تغافلني وتسألني متى القاك

تفرح عيني في شوفك

وتكسر حاجز ظروفك

وتاكد لو ابي انسى

عجزت انساك

انا ساهي

انا مشغول في حبي لك.. ولاهي انا ما بيك

ابد ما راح تسمعها من شفاهي

انا راضي معاك اشقى

ومهما طالت الفرقا

حبيبي محبتك تبقى مثل ماهي



وقد شارك في توزيع هذه الاغاني: عثمان عبود، علي المتروك وزيد نديم. ويمكن الاستماع لها حصريا على تطبيق "ديزر" الشريك الرسمي العالمي لروتانا للصوتيات والمرئيات.

عبد المجيد عبدالله

في أول شهر أغسطس، أعلن سالم الهندي -الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات- عن ازاحة الستار عن الالبوم المنتظر لهذا الصيف للمطرب الكبير عبد المجيد عبدالله ، وذلك تزامنا مع مناسبة عيد ميلاده يوم ( 3 اغسطس) وجاءت البشرى بعدها لجمهور ومحبي عبد المجيد.

ويتضمن ألبوم الفنان عبد المجيد عبدالله 22 أغنية يعود بها بعد فترة طويلة من الغياب، وقد كشف الفنان عن هذه الأغاني وهي: «عالم موازي، لا تعاتب، اول حكايتنا، إبك عني، مع السلامة، ابكتبله، يا صبر، غصون الشجر، يوم مر اسمي، من متى، يابن الاوادم، اعتذرلك، تهددني، لا زعلت، لمحته، انت فاهم، مثل ما كان، سامح الله، حالي، مشكور، ملل حبك».

ويتعاون عبد المجيد عبدالله، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء، وهم: «تركي آل الشيخ، الجادل، واحد، فهد المساعد، سعود البابطين، عبد الرحمن العثمان، العالية، حسن عبد العزيز، أحمد الصانع» والملحنين: «طارق محمد، ياسر بوعلي، مبهم، عبد الرحمن العثمان».

حفل كاظم الساهر

أعلن إكسبو دبي عن سلسلة "أمسيات خالدة" الغنائية التي سيدشنها في أكتوبر بحفل غنائي لـ كاظم الساهر قيصر الأغنية العربية، وستقدم عبرها كوكبة من ألمع نجوم الفن في المنطقة والعالم عروضا مبهرة وملهمة تجسد شعار الحدث الدولي الاستثنائي وموضوعاته وقيمه.

ووضع إكسبو 2020 دبي برنامجا مميزا وحافلا لهذه السلسلة من الأمسيات، من أجل تقديم تجربة مبهرة للحضور وجمهور المتابعين عن بعد، مستعينا بقدرة الفنون والموسيقى على توحيد شعوب العالم.

وستحتضن ساحة الوصل العملاقة، أيقونة موقع إكسبو 2020 وأحدث معالم مدينة دبي الحضارية، سلسلة "أمسيات خالدة" على مدى فترة إقامة الحدث الدولي، حيث سيقدم مشاهير الفن عروضا حية بحضور جمهور من أنحاء العالم.

وسيستعرض عدد من أبرز الفنانين المبدعين رؤيتهم الشخصية لإكسبو 2020 دبي على مدى فترة الحدث، حيث سيُمثّل كل منهم موضوعا من موضوعات إكسبو 2020 دبي (الفرص والتنقل والاستدامة)، والتي تُمثّل محركا رئيسا للتقدم في العالم. وسيبهر هؤلاء الفنانون الحضور بعروض مبتكرة، مستعينين بأحدث تقنيات العروض الترفيهية وقدراتهم الإبداعية.

واحتفالا بأول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، سيكون قيصر العرب كاظم الساهر ممثلا لهذه المنطقة بأكملها؛ وبصفته واحدا من الأسماء اللامعة في سماء الموسيقى الذين حققوا نجاحات كبيرة في تاريخ الفن العربي. سيحتفي القيصر بتراث الموسيقى العربية الغني ضمن موضوع الفرص، وهو أحد موضوعات إكسبو 2020 دبي الثلاثة، وسيُلهم أجيال المستقبل بمجموعة مختارة من أشهر أعماله الغنائية. وسيذاع الحفل على موقع إكسبو على الإنترنت وتلفزيون إكسبو على يوتيوب ويُبث في أنحاء العالم عبر عدة قنوات.