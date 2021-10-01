طبيب يحذر من الولادة القيصرية.. مصر رقم واحد عالميا

قال الدكتور عمرو حسن أستاذ النساء والتوليد ،أنه خلال السنوات الأخيرة في مصر حدث انهيار واضح في معدلات الولادة الطبيعية.

وأوضح " حسن" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذا عبر قناة "دى ام سى"،أن المسح السكانى فى 2014 أثبت ان نسبة الولادة القيصرية فى مصر وصلت لـ 52%.

وتابع عمرو حسن أستاذ النساء والتوليد: بهذه النسبة مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث الولادة القيصرية.

وتابع: مفيش أرقام رسمية منذ 2014 لكن صحيفة الجارديان، نشرت تقريرا فى 2018 أكدت أن نسبة الولادة القيصرية وصلت لـ 70%، وبها احتلت المرتبة الأولى العالمية.

وأوضح عمرو حسن أستاذ النساء والتوليد : بعض الزوجات يستسهلن الولادة القيصرية، لعدم قدرتها على الولادة الطبيعية.

وحذر أستاذ النساء والتوليد، من خطورة الولادة القيصرية، إلإ فى حالات الضرورة القصوى.



