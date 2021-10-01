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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب يحذر من الولادة القيصرية.. مصر رقم واحد عالميا

صدى البلد

قال الدكتور عمرو حسن أستاذ النساء والتوليد ،أنه خلال السنوات الأخيرة في مصر حدث انهيار واضح في معدلات الولادة الطبيعية.

وأوضح " حسن" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذا عبر قناة "دى ام سى"،أن المسح السكانى فى 2014 أثبت ان نسبة الولادة القيصرية فى مصر وصلت لـ 52%.

وتابع عمرو حسن أستاذ النساء والتوليد: بهذه النسبة مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث الولادة القيصرية.

وتابع: مفيش أرقام رسمية منذ 2014 لكن صحيفة الجارديان، نشرت تقريرا فى 2018 أكدت أن نسبة الولادة القيصرية وصلت لـ 70%، وبها احتلت المرتبة الأولى العالمية.

وأوضح عمرو حسن أستاذ النساء والتوليد :  بعض الزوجات يستسهلن الولادة القيصرية، لعدم قدرتها على الولادة الطبيعية.

وحذر أستاذ النساء والتوليد، من خطورة الولادة القيصرية، إلإ فى حالات الضرورة القصوى.


 

معدلات الولادة الولادة الطبيعية معدلات الولادة الطبيعية الولادة القيصرية

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