هالة فاخر: نظرة المجتمع قديما للفتاة المتأخرة فى الزواج كانت قاسية

حلت الفنانتان هالة فاخر ومي كساب، ضيفتان اليوم على برنامج"مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دي ام سى"، للحديث عن آخر الأعمال الفنية، حكاية "عقبال عوضك"من مسلسل “زي القمر”.



وقالت هالة فاخر، إن نظرة المجتمع قديما، للفتاة التى تأخرت فى الزواج كانت قاسية للغاية بعكس الوقت الحالى فى بعض الطبقات الإجتماعية، لافتة إلى أن النتيجة واحدة إجبار الفتاة على الزواج يسبب مشاكل لها ومن ثم الطلاق.

وأوضحت عند عرض المسلسل عليها فى البداية رفضت، معاقبة:" غيرت رأيى أما المخرج معتز حسام كلمنى لأنه يهتم بتفاصيل دقيقة للغاية".

وتابعت هالة فاخر، قائلة:" كنت طالعة دور أم مصابة بالزهايمر للفنانة مى كساب، والمخرج طلب منى فى احد المشاهد أن أمثل بضهرى".

وأضافت هالة فاخر، قائلة: فى مشهد تانى وانا بموت، مى كساب ضربتنى ألم، وايدها تقيلة زى خف الجمل"



وقال معتز حسام مخرج العمل ، ما ابذل أى مجهود مع الفنانة هالة فاخر.

روجت الفنانة، مي كساب، لأحدث أعمالها، حكاية "عقبال عوضك"من مسلسل “زي القمر”،ونشرت صورة من الكواليس عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت معلقة من خلال الصورة:"يا تري يا شادية بكره فيه إيه؟ توقعاتكم إيه لحلقة بكرة الخامسة والأخيرة من حدوته #عقبال_عوضك".



وتجسد مي كساب داخل أحداث حكاية "عقبال عوضك"،من مسلسل “زي القمر” شخصية سيدة تدعى “ شادية ” والحكاية من إخراج معتز حسام.



جدير بالذكر أن آخر أعمال مي كساب، مسلسل اللعبة الذي تدور أحداثه حول الصديقين مازو ووسيم، الذين يتحديان بعضهما منذ الصغر بطريقة كوميدية وتقوم شبكة مجهولة بإرسال هواتف لهما من اجل تحد اكبر من أجل الوصول إلى جوائز مالية ضخمة.