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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التنمية المحلية: 4 دورات جديدة لقيادات المحليات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة  غغدا السبت ، 4 دورات جديدة هى: تنمية مهارات القيادات فى مجال ادارة الأزمات و ادارة الفعاليات الإعلامية لرؤساء المراكز والمدن و نوابهم ، و تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الاتصال السياسى ، و تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التعاقدات الحكومية، اضافة الى دورة اللغة الانجليزية ، ويستفيد من هذه الدورات 133 متدربا من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات علي مختلف مستوياتها الإدارية لتطوير مهاراتهم الوظيفية ، و فى ظل سعي الوزارة المستمر لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً في اصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات .  
 

كما احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة امس الخميس، بإنتهاء فعاليات 5 دورات تدريبية هى : اعداد مدربين متخصصين فى مجال حقوق الإنسان ، و تنمية المهارات الادارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذى النسائية ، و أساسيات استخدام الحاسب الآلى ، و تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المشروعات و التخطيط العمرانى فى مجال تطوير العشوائيات ، اضافة الى دورة استثمار العائد من التدريب بالمحافظات و إعداد مدير تدريب محترف ، واستفاد من هذه الدورات 160 متدربا من جميع المحافظات. 
و أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على استمرار الوزارة بالإهتمام بالعنصر البشرى بالإدارة المحلية ، والتوسع فى برامج التدريب وزيادة الوعى الفكرى لمجابهة كافة التحديات التى تعوق مسيرة التنمية والنهوض بالدولة المصرية مشيراً الى انه تم التركيز في اختيار برامج تدريبية متنوعة وتستند على الأساليب التكنولوجية الحديثة في الخطة التدريبية لمركز سقارة للتدريب التابع للوزارة مما يساهم فى الارتقاء بقدرات العاملين بالمحليات في المحافظات وتطويرها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وإجادة وسرعة حل المشكلات التى تؤرق المواطنين بصورة أفضل وبأفكار جديدة تستند على العلم والتدريب .

 

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