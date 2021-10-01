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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى حجاج عن زواجه: خليني مبسوط أربط شعري براحتي.. ويكشف عن عمره الحقيقي على الهواء

مصطفى حجاج
مصطفى حجاج

حل الفنان مصطفى حجاج، ضيفا على برنامج "أبلة فاهيتا"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، ونعرض في التقرير التالي أبرز التصريحات:

 

مش بتاع كمبوند.. مصطفى حجاج: أهل روض الفرج وشبرا بيحبوني على أي وضع.. فيديو
تحدث "حجاج"، عن منطقة روض الفرج وشبرا قائلا: "بيحبوني على أي وضع وأي شكل"، لافتا: "لسه قاعد في روض الفرج ومليش في جو الكمبوند".
 


أبلة فاهيتا ترقص مع مصطفى حجاج على أنغام "يا بتاع النعاع يا منعنع" على الهواء.. فيديو
أشعل الفنان مصطفى حجاج، مسرح أبلة فاهيتا بأغنية "يا بتاع النعاع"، على الهواء مباشرة.
 


أبلة فاهيتا لـ مصطفى حجاج: هتتجوز أمتى.. والأخير: خليني كدا مبسوط أربط شعري وألبس براحتي.. فيديو
كشف "حجاج"، عن رأيه في الزواج، قائلا: "عندي 33 سنة والسن دا عاجبني  وعايز أثبت عليه على كدا، وبحوش السنة دي علشان عايز أتجوز السنة الجايه".
 

 

مصطفى حجاج يبدع في غناء "خطوة يا صاحب الخطوة" على الهواء.. فيديو
أبدع الفنان مصطفى حجاج، في غناء "خطوة يا صاحب الخطوة"، على الهواء.
 


مصطفى حجاج يكشف عن عُمره الحقيقي على الهواء.. فيديو

سألت "أبلة فاهيتا"، "الفنان مصطفى حجاج"، عن عمره، ليرد عليها قائلا: "تديني كام سنة"، لترد قائله: "مش عارفه بس أديك أوائل الثلاثينات"، ليرد "حجاج"، قائلا: "برافو عليكي فاهمة وبتعرفي تقيمي اللي قدامك".
 

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