فرقة مسرح "الطليعة" تعلن عن التصفية الأولى من المقبولين بورشة الحكي

قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح ان الفرقة أعلنت اليوم الخميس عن قائمة المقبولين ضمن التصفية الأولى لورشة الحكي التي تقيمها الفرقة ، من تدريب و إشراف الفنان و الحكاء محمد عبد الفتاح " كالابالا " ، و ذلك ضمن أنشطة نادي مسرح الطليعة، حيث تضم التصفية الأولى ٧٢ متدرب، و من المقرر ان تكون التصفية النهائية للورشة خلال أسبوع من بداية الورشة ، و التي من المقرر بدء تدريباتها الاسبوع المقبل حيث تقدم الورشة بالمجان ضمن أنشطة نادي مسرح الطليعة بالفرقة .

جدير بالذكر ان اختبارات الورشة تقدم لها ١٧٣ متقدم ، و قام بتقييمهم لجنة مشكلة من مدربي الورشة و هم الفنان محمد عبد الفتاح ، الفنان أحمد مجدي ، الفنان رأفت البيومي ، الفنان و المؤلف الموسيقي حازم الكفراوي ، و المخرج عادل حسان .

جدير بالذكر ان الورشة يستمر التدريب بها لثلاثة أشهر ، يرصد خلالها المتدربين حكايات عن الأماكن و الناس بمنطقة وسط البلد و بالأخص منطقة العتبة بالقاهرة ، و ما يحيط بها من عمارة و فنون و شخصيات ، من خلال تدريبات على فنون الآداء بشكل عام و فن الحكي بشكل خاص ، و تتنتهي الورشة بمجموعة من العروض نتاج الورشة .

يذكر ان مشروع نادي مسرح الطليعة يهدف إلى نشر الثقافة المسرحية، و اكتشاف المواهب المسرحية و تنميتها ، و استقطاب المهتمين من الجمهور لممارسة أنشطة مسرحية داخل الفرقة منها لقاءات دورية مع رواد المسرح ونجومه ، و برامج تدريبية ينفذها "ستوديو الطليعة " .

