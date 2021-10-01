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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حال رحيله .. هل يؤثر بن شرقي على فريق الزمالك ؟ الجماهير تجيب.. فيديو

صدى البلد

حالة من الجدل أثارها لاعب نادي الزمالك المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب وضعه لشروط غريبة من أجل التجديد مع القلعة البيضاء.

ورصدت عدسة "صدي البلد" أراء جماهير كرة القدم حول مطالب اللاعب أشرف بن شرقي، ووضعه شروط غريبة من أجل تجديد عقده مع نادي الزمالك، ومعرفة رأيهم حول تأثير رحيل أشرف بن شرقي من النادي في حالة عدم تجديد العقد، وجاءت التعليقات من قبل الجماهير كالاتي:


في البداية قال "محمد جمال" انه من المفترض تجديد العقد للاعب أشرف بن شرقي والموافقه علي شروطه، حيث أن فريق نادي الزمالك سوف يتأثر بدرجة كبيرة اذا رحل بن شرقي عن النادي.

 

ولفت "شريف عاصم" ان نادي الزمالك نادي كبير ولديه العديد من النجوم المتألقين، ومن الخطأ الكبير أن يقبلوا بتلك الشروط في هذه الظروف الصعبة التي يقع فيها نادي الزمالك حاليًا.

 

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وأكد "زياد محمد" أن غياب اللاعب أشرف بن شرقي عن النادي، سوف يؤثر تأثيرا كبيرا على  فريق الزمالك، حيث انه لاعب كبير وليس له بديل في الفريق، ومن حقه أن يطلب تلك الشروط فهو لاعب محترف واثبت جدارته في المباريات الماضية.


وأضاف "يوسف أحمد" ان لاعيبه نادي الزمالك سوف تتأثر برحيل أشرف بن شرقي، ولكن نادي الزمالك قادر أن يحل تلك الأزمة في حال رحيل بن شرقي، ومن الممكن ان يستعين النادي بأحد الناشئين الصغار الذين لهم مستقبل باهر مع النادي.

 

وأشار "عبدالله محمود" ان بن شرقي من اللاعيبه الأساسية في نادي الزمالك، و ليس له بديل في الفريق لانه افضل لاعب في الدوري المصري، لذلك يجب أن يوافق النادي علي شروط تجديد العقد معه.

 

واختتم "يحي علي" انه من المفترض عدم السماح لأي لاعب بالاشتراط علي الفريق، حتي ان كان في الاحتياج له، فنادي الزمالك نادي عريق ويوجد العديد من اللاعيبه التي تريد بان تلتحق بهذا الفريق العظيم.

 

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