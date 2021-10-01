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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاده.. أشهر أغاني بهاء سلطان

بهاء سلطان
بهاء سلطان

منذ إطلالته الأولى في عالم الغناء، احتل الفنان بهاء سلطان الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 49، مكانة خاصة في قلوب جماهيره الذي يحرصون دائما على دعمه ومطالبته بالمزيد من الأغاني والألبومات. 

قدم الفنان بهاء سلطان 6 ألبومات منذ بدايته في نهاية التسعينات، ونجاح ألبومه الأول ياللي ماشي" التي قدمه عام 1999.

قبلها شارك بهاء سلطان بأغنيتين في ألبومي فري ميكس 1و2، وهما احلف وبيننا، وكانت هذه انطلاقته الحقيقية. 

نجاحات ألبومات بهاء سلطان تشمل عدد من الأغاني التي صورها على طريقة الفيديو كليب منها ياترى وقوم أقف بمشاركة تامر حسني. 

قدم أيضا بهاء سلطان كليب أغنية عاللي بيحصلي، والواد قلبه بيوجعه، وكان زمان، وأنا مش معاهم التي غناها في فيلم أحمد عيد.

تعاون بهاء سلطان مع كبار الشعراء والملحنين منهم بهاء الدين محمد ونادر عبد الله، وحسن أبو السعود، ووليد سعد، ورياض الهمشري. 

أزمات بهاء سلطان 

واجه بهاء سلطان خلال الفترة الماضية عدد من الأزمات منها عقد احتكاره مع المنتج نصر محروس وهي الأزمة التي انتهت مؤخرا،  وشائعات حول اعتزاله. 

ونفى الفنان بهاء سلطان، لـ صدى البلد، ما تردد من شائعات خلال الفترة الأخيرة حول اعتزاله الفن واتجاهه لتقديم الأناشيد الدينية والابتهالات، بدلًا من الغناء، بعد مقابلته أحد الشيوخ مؤخرًا. 

وأثيرت حالة كبيرة من الجدل،  بعدما نشر إمام مسجد بمحافظة الإسكندرية صورة مع بهاء سلطان، عبر حسابه الخاص بموقع “فيسبوك”، وأشار في تعليق علي الصورة أنه في طريقه للاعتزال والاكتفاء بطرح الأناشيد والابتهالات الدينية.وقال الشيخ: “تحدثت مع بعض الشباب عنه أمس، وأنني أرى بداخله إنسانًا آخر، فأكد لي واحد منهم أنه يعتزم هذه الأيام اقتصار وتوجيه نشاطه الفني بأكمله للابتهالات والمدائح النبوية فدعوت الله له”، وتابع: “وإذ بي اليوم قبل صلاة الفجر فوجئت بدخوله علي مُسَلِمًا مبتسمًا يريد أن يفضفض وأن يلقي ما بداخله وما على عاتقه من أحمال، مريدًا من يأخذ بيده، متمنيا اقتصاره على الفن الهادف والابتهالات والأناشيد”.

أحيا بهاء سلطان عدد من الحفلات الغنائية مؤخرا كان آخرها على المسرح الروماني بالساحل الشمالي، ويعكف حاليا على تقديم ألبومه الجديد.

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