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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة 18 لازالة التعديات

إزالة 51 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بمركز البدارى

صدى البلد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط: إنه تم إزالة 51 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بقرى مركز البداري خلال يوم واحد ضمن حملات الموجة الـ 18 لإزالة جميع التعديات على أراضي زراعية وأملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها مع التأكيد على تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة مشيراً إلى عدم التهاون أو التقاعس في إزالة مباني مخالفة دون استثناء والتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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وأوضح المحافظ – فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة - إن حملات اليوم بمركز البدارى قد تمكنت من تنفيذ إزالة 51 حالة تعد على أراضي زراعية بقرى مركز البدارى على مساحة تصل إلى 4212 متر مربع مبانى و6 قيراط و14 سهم أرض زراعية ليصل إجمالي ما تم إزالته منذ بداية تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ 18 للإزالات حتى الآن 472 حالة إزالة بإجمالي مساحة 31883 متر مربع مباني و528 فدان و7 قيراط و14 سهم أرض زراعية لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتسليم الأراضي بعد تنفيذ الإزالات لجهات الولاية.
حيث ترأس محمد حسن رئس مركز ومدينة البدارى أعمال تنفيذ حملة الازالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بقرى مركز البدارى بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية وبمشاركة قوات الامن من مديرية أمن أسيوط لتأمين الحملات.
كان محافظ أسيوط قد وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء بتكثيف حملات الازالة وفقًا للخطة الموضوعة لاستهداف إزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بناءاً على توجيهات القيادة السياسية للدولة كما كلف المحافظ لجنة من المتابعة الميدانية للمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسئولين في أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية والتصدى لأي محاولة يقوم بها المخالفون وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية واستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون.
كما أعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة .

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محافظ أسيوط اللواء عصام سعد حملة إزالة الموجه 18 الأراضى الزراعية املاك الدولة

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