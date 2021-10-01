جمعية تجار التجزئة للبنزين في بريطانيا تحذر: السائقون يشترون زيادة عن حاجتهم

حيث حذرت جمعية تجار التجزئة للبنزين (PRA) في المملكة المتحدة من تفاقم أزمة نقصل البنزين و الديزل بمحطات الوقود، وأعلنوا في بيان أن السائقين يشعرون بحالة من الذعر تدفعهم للشراء زيادة عن حاجتهم

وفقا لموقع "أوتو اكسبرس" تفاقمت أزمة البنزين والديزل خلال الساعات الماضية على الرغم من توافر البنزين في المحطات الرئيسية الكبيرة ومحطات المتاجر الكبيرة، إلا أن أخبار إغلاق بعض المحطات الفرعية الصغيرة أدى لحالة من الهلح بين السائقين دفعتهم للصطفاف في طوابير طويلة للحصول على الوقود مما أدى لزيادة مهولة في الطلبات.

من جانبها استجابت الحكومة للوضع المتدهور من خلال تخفيف قواعد المنافسة لصناعة النفط، مما يعني أن شركات النفط ستكون بشكل مؤقت قادرة على العمل معًا لإدارة المخزونات والتوزيع. كما اشارت تقارير أن الحكومة تدرس فكرة توفير سائقي الجيش لمواصلة تسليم الوقود إلى محطات البنزين، وسيتم تقديم 6 آلاف رخصة قيادة شاحنات ثقيلة بشكل مؤقت لعمال من خارج البلاد، كما سيتم تقدم الرخصة لأفراد من الجيش بعد اجتياز عدد من الاختبارات المرورية

قال بريان مادرسون، رئيس مجلس إدارة تجار التجزئة للمواد البترولية PRA ، لبي بي سي: "يبدو أن محاولة تهدئة هذه المشكلة المتفاقمة مهمة ضخمة في الوقت الحالي خاصة مع تصاعد في زيادة الطلب على البنزين، لم يخف الضغط من السائقين الراغبين في التزود بالوقود في كل وقت وفي كل مكان".

من جانبه أعلن وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنج عن التغيير المؤقت لقانون المنافسة، قائلاً إن الحكومة ستحافظ على إمدادات الوقود من خلال خطط طوارئ طويلة الأمد "بينما كان هناك دائمًا وقود وفير في المصافي والمحطات، فإننا ندرك أن هناك بعض المشكلات المتعلقة بسلاسل التوريد، هذا هو السبب في أننا سنسن بروتوكول للمصب النفطي لضمان قدرة العاملين في الصناعة النفطية من مختلف الشركات على مشاركة المعلومات الحيوية والعمل معًا بشكل أكثر فاعلية لضمان تقليل الأعطال إلى الحد الأدنى".