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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سأحتفظ بها في قبري.. موسيماني يستعيد ذكريات التتويج بـ دوري أبطال أفريقيا

بيتسو موسيماني المدير
بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي

استعاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، ذكريات تتويجه مع فريق صن داونز بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك.

وأعاد موسيماني نشر تغريدة لـ أحد متابعيه على تويتر، تحتوي على مجموعة من الصور  له أثناء احتفاله بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2016 على حساب الزمالك، وعلق:" شكرا جزيلا..  أعادت لي صور التتويج، ذكريات رائعة مع اللاعبين ونادي صن داونز، سوف آخذ هذه الذكريات إلى قبري شكرا لك".

وتوج موسيماني بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك مرتين، حيث كانت المرة الأولى مع صن داونز موسم 2016، بينما كانت المرة الثانية، في شهر نوفمبر من العام الماضي.

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مصير الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.
وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية :"موسيماني، مستمر مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة ولا توجد أي نية لرحيله عن القلعة الحمراء".

وأضاف شوبير :"موسيماني، عقده مع الأهلي لمدة موسمين ونصف الموسم، ومستمر مع الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم المقبل".

وتابع : "ما يتردد عن عدم عودة المدرب الجنوب افريقي عقب الاجازة التي حصل عليها لمدة ثلاثة أيام لا أساس له من الصحة".

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