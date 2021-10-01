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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. جهاز الأمن الوطني يلقي القبض على 25 إرهابيا في نينوي

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني بمحافظة نينوى في العراق، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على 25 إرهابياً في محافظة نينوى.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي أنه "وبعد استحصال الموافقات القضائية المستندة على معلومات استخبارية وبعمليات نوعية دقيقة استمرت لعدة أيام تمكن جهاز الأمن الوطني من إلقاء القبض على (25) عنصراً إرهابياً ينتمون لصفوف عصابات داعش الإرهابية، ويعملون بصفة مقاتلين ، ضمن ما يعرف بولايات نينوى ودجلة والجزيرة وصلاح الدين"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار البيان إلى أنه "جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن مواجهة القوات الأمنية واستهدافها بالعبوات الناسفة أثناء معارك التحرير، وتمت إحالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم". 

وتابع البيان أن "جهاز الأمن الوطني يجدد العهد بالمضي قُدماً في تدعيم أركان المنظومة الأمنية، وبذل قصارى الجهود بوجه كل من يحاول الإساءة للبلاد وتعكير صفو استقرارها".

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