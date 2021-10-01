السلطات الألمانية تعتقل تركيًا بتهمة التجسس

أعلنت النيابة العامة الألمانية، اليوم الجمعة، اعتقال شخص يحمل الجنسية التركية بتهمة التجسس على المنشقين عن أنقرة لصالح المخابرات التركية.

وقالت النيابة العامة الألمانية في بيان، إن المشتبه به يدعى علي، وتم اعتقاله في فندق دوسيل دورف في 17 سبتمبر الماضي، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وأضافت النيابة العامة أن التحقيقات تشير إلى أن علي كان يجمع معلومات حول أنصار حركة فتح الله جولن - التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية - من أجل تسليمهم إلى المخابرات التركية.

وتتهم أنقرة رجل الدين التركي، فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالتدبير للانقلاب الفاشل الذي وقع في تركيا عام 2016.