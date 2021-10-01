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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات الألمانية تعتقل تركيًا بتهمة التجسس

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت النيابة العامة الألمانية، اليوم الجمعة، اعتقال شخص يحمل الجنسية التركية بتهمة التجسس على المنشقين عن أنقرة لصالح المخابرات التركية.

 

وقالت النيابة العامة الألمانية في بيان، إن المشتبه به يدعى علي، وتم اعتقاله في فندق دوسيل دورف في 17 سبتمبر الماضي، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

 

وأضافت النيابة العامة أن التحقيقات تشير إلى أن علي كان يجمع معلومات حول أنصار حركة فتح الله جولن - التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية - من أجل تسليمهم إلى المخابرات التركية.

 

وتتهم أنقرة رجل الدين التركي، فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالتدبير للانقلاب الفاشل الذي وقع في تركيا عام 2016.

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النيابة العامة الألمانية الجنسية التركية التجسس أنقرة المخابرات التركية تركيا فتح الله جولن

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