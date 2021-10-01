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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. افتتاح مسجدين بمركز الطود بالأقصر

صدى البلد

افتتحت مديرية اوقاف الاقصر، اليوم الجمعة، مسجدين جديدين بمركز الطود جنوب الأقصر .

   
ياتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد مختار جمعه  وزير الأوقاف رئيس  المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 

وقال سيد محمد عبدالدايم محمود، وكيل وزاره الأوقاف بمحافظة الاقصر، إنه تم افتتاح مسجدين جديدين من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها وتشييدها وهى مسجد المصطفى بنجع العبور بمركز ومدينة الطود بحضور المستشار الوزير مصطفى الهم محافظ الأقصر، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ النائب وائل زكريا الأمير والنائب محمد عطالله والنائب بهجت الصن ولفيف من القيادات الدينيه والتنفيذية والشعبية والأمنية  وقد ارتقى المنبر وألقى خطبه الجمعه  مدير المديرية وكانت بعنوان اعمال العقل فى فهم النص الإمام ابوحنيفه انموذجا وقد بين فيها أن الإنسان عندما خلقه الله تبارك وتعالى كرمه بالعقل وهذا العقل هو الذى به يستطيع الإنسان أن يزن الأمور بموازينها الدقيقه  ولا بد للفقيه من ملكه فكريه وعقلية حتى يستطيع أن يكون رأيه صحيحا .
كما تم افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بنجع الضمان بمركز ومدينة الطود بحضور الشيخ صلاح نور عبدالعال وكيل المديرية والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوه بالمديرية.

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الأقصر محافظة الاقصر وزارة الأوقاف الأوقاف خطبة الجمعة محافظ الأقصر مركز ومدينة الطود افتتاح مسجد

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