البرلمان الأوروبي يناقش ارتفاع أسعار الطاقة والعلاقات مع الولايات المتحدة

أفاد البرلمان الأوروبي أنه خلال الجلسة القادمة، سيناقش البرلمان الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة وسيحدد موقفه من العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.



وذكر البرلمان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الجمعة أن أعضاء البرلمان الأوروبي سينظرون في تعزيز سلطات وكالة الاتحاد الأوروبي الخاصة باللجوء وسيناقش الأعضاء أيضا كيفية معالجة العنف الأسري بعد الانفصال.

يذكر أن الجلسة القادمة للبرلمان ستعقد يوم الإثنين المقبل وستستمر حتى الخميس في بروكسل.