أخبار التوك شو| انتصار السيسي: نعتز باليوم العالمي لكبار السن لنعبر عن تقديرنا للأجيال السابقة.. وانخفاض فى درجات الحرارة

تناولت برامج التوك شو ، اليوم ، الجمعة ، مجموعة من الموضوعات المهمة ، ومن أبرزها :



استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، حالة الطقس اليوم، الجمعة، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة في جميع الأنحاء.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضا، أن يكون الطقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليلا، ومعتدل الحرارة على كل الأنحاء.

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن نجاح مصر في توفير اللقاحات، وتوطين صناعتها، يعتبر انجازا حضاريا يحقق الوصول لمعدلات مقاربة من الدولة التي قلت فيها نسبة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور مجدي بدران، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “ هذا الصباح”، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن مصر تضع خطواتها المسبقة في التعامل مع الأزمة، مؤكدا أن "كلما زاد معدل الانتشار زاد معدل الطفرات مما يهدد من البشرية ويدفع لأهمية انتشار اللقاحات".

قالت السيدة انتصار السيسي ، عبر صفحتها الرسمية على “ فيسبوك ” : نعتز باليوم العالمي لكبار السن لنعبر عن تقديرنا للأجيال السابقة التي قدمت لنا الكثير من العطاء وإسهامهم في تنمية الوطن .

قال الدكتور علاء الدين سعد مدير مشروع القمر التجريي «نيكست سات 1»، إن هذا القمر هو الأول في منظومة نيكست سات بوكالة الفضاء المصرية، مشيرًا إلى أنه سيستخدم لأغراض الاستشعار عن بُعد، ومثبت به كاميرا أحادية الطيف في حدود 4.5 كم ويخدم أهداف التنمية، كما أنه سيجرى إطلاقه في النصف لاثاني من العام القادم، والآن دخل المشروع المرحلة النهائية للبرنامج.

روت إبتسام عبد الواحد، مدير الشئون الأثرية بمتحف جاير أندرسون، عن أصل جملة "لو عايز تشيل فلوسك تحت البلاطة".



وأضافت إبتسام عبد الواحد خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، ان القصة التابعة لتلك الجملة هي قصة حقيقية منذ أكثر من 400 عام، معقبة: " فى غرفة جاير أندرسون كان فعلا شايل فلوسه فى بلاطة بتتفتح ومحدش كان بيعرف مكانها".



عرضت قناة دي إم سي، مقطع فيديو يوضح، أن وزارة الصحة تناشد طلاب الجامعات والمعاهد بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح الخاصة بـ فيروس كورونا.

وأضافت القناة أن وزارة الصحة أكدت أن هناك 1100 مركز لتوفير اللقاحات على مستوى الجمهورية، أو التوجه لـ اقرب مركز شباب من ضمن 270 مركز تم تجهيزها لتطعيم الطلاب.

قال الدكتور حازم مصطفي، منسق القوافل الطبية بمحافظة الجيزة: إن القوافل تعمل وفقا لخطة سنوية ، ويتم تطبيقها بشكل سنوي ، موضحا أن الدعاية تتم لتلك القوافل قبلها بأيام .

قال المهندس عصام عبد جاد الكريم، مدير عام منطقة قناطر نجع حمادي: إن منطقة نجع حمادي تتكون من 4 مكونات أساسية وهي محطة الكهرباء بـ قناطر نجع حمادي ، وهو مكون أساسي ومهم في تحقيق التنمية ، وتوفر للدولة 100 مليون جنيه سنويا ، والمكون الثاني وهو المفيض الذي يتكون من 7 عيون لامرار المياه، والمكون الثالث هو الأهوسة الملاحية للنقل النهري ، والمكون الرابع وهو الكوبري العلوي.

قامت الإعلامية داليا أشرف، بتبديل ملابسها بالاستوديو خلال حلقة اليوم، حيث بدأت داليا بفتسان باللون الأحمر، وفى نهاية البرنامج شاركت مجموعة من الأطفال فى ارتداء ملابس أميرات ديزني، وذلك خلال حلقة اليوم.

خصص برنامج حياة كريمة، تقديم ياسين الزغبى، المذاع على قناة دي إم سي، فقرة خاصة تحت عنوان "المرأة نصف المجتمع" وعرض البرنامج قصة سيدة تدعى زهرة.



قالت الدكتور دينا أبو السعود، خبيرة تجميل: إن كريم بينكي يحتوي على زبدة شيا وزبدة الكاكاو، مما يساعد على التخلص من جفاف البشرة، منوهة بأنه يساعد على ترطيب البشرة بنسبة عالية، والقضاء على التصبغات.

