الصحة تناشد طلاب الجامعات والمعاهد بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح.. فيديو

عرضت قناة دي إم سي، مقطع فيديو يوضح، أن وزارة الصحة تناشد طلاب الجامعات والمعاهد بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح الخاصة بـ فيروس كورونا.

وأضافت القناة أن وزارة الصحة أكدت أن هناك 1100 مركز لتوفير اللقاحات على مستوى الجمهورية، أو التوجه لـ اقرب مركز شباب من ضمن 270 مركز تم تجهيزها لتطعيم الطلاب.

أعلنت جامعة عين شمس عن تيسيرات جديدة للإنتهاء من تطعيم جميع طلاب الجامعة قبل بدء العام الدراسي الجديد وذلك بالتنسيق والتعاون التام مع وزارة الصحة.

وتم الاتفاق على الآتى:

اولا: تم فتح جميع مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها ١١٠٠ مركز تابعة لوزارة الصحة لتطعيم جميع طلاب الجامعات بمجرد تقديم بطاقة الرقم القومي ودون الحاجة للتسجيل الإلكتروني المسبق، وعلى جميع الطلاب التقدم فى محافظاتهم وقراهم ومدنهم لأقرب مركز تطعيم لتلقي جرعة لقاح كوفيد -١٩، ويتم التطعيم فورا بمجرد تقديم الطالب لبطاقة الرقم القومى.



ثانيا: أكدت وزارة الصحة السماح بتطعيم طلاب الجامعة المستجدين الأقل من ١٨ عاما باللقاح المضاد لفيروس كورونا بوصفه آمنا بصورة تامة وعلى الطلاب المستجدين التقدم لمراكز التطعيم سواء لمراكز وزارة الصحة او نقاط ومراكز التطعيم بجامعة عين شمس لتلقي التطعيم .



ثالثا: تؤكد الجامعة الاستمرار في تقديم التطعيم بمراكز التطعيم الـ ١٣ المحددة مسبقا بالجامعة و بصفة دائمةًً لجميع الطلاب و لهيئة التدريس و العاملين بها بالتوازي مع مجهودات وزارة الصحة المقدرة حتي نستطيع سويا الانتهاء من تطعيم جميع منسوبي الجامعة قبل بداية العام الدراسي بنسبة ١٠٠%؜ .

وفى اطار التعاون المثمر بين مستشفيات جامعة عين شمس و منظومه التأمين الصحى الشامل ،وتحت رعايه أ.د.محمود الميتنى رئيس جامعه عين شمس، أستقبل د. أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و أ.د. على الأنور المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس وفدا من منظومة التأمين الصحى الشامل برئاسه حسام صادق المدير التنفيذى للمنظومة، واللواء أشرف محمود ابو العيش مدير عام الأدارة الأستراتيجية للمنظومه وأسامه شاهين مدير إدارة التسويق بالمنظومة.



يأتى اللقاء لتوقيع بروتوكول تعاون لأستقبال الحالات المحولة من المحافظات التى تم تطبيق المنظومة بها لتلقى الخدمات العلاجية و التشخيصية (( بمستشفى أمراض و جراحات القلب و الأوعية الدموية)) التابعه لمستشفيات جامعه عين شمس لتكون بذلك أول مستشفى جامعى فى مصر تتعاقد مع منظومه التأمين الصحى الشامل، والتى تعكس اهتمام ورؤيه مستشفيات جامعه عين شمس لتقديم خدمات طبيه متميزة ذات جودة عالية .



شهد اللقاء أ.د .محمد الغنام مدير مستشفى امراض و جراحات القلب و الأوعية الدموية ، أ.د . سامح سمير نائب مدير المستشفى ، أ.د . شريف محسن مساعد المدير التنفيذى لشئون العلاج بأجر .



صرح “الغنام”، بأن المستشفى تقدم العديد من الخدمات المميزة للمرضى منها جراحات القلب للكبار -، جراحات القلب و العيوب الخلقية للأطفال ، جراحات الصدر، القساطر القلبية سواء علاجية او تشخيصية كما تقوم بعمل القساطر المخية و الطرفية ويوجد العديد من الخدمات التشخيصية و العلاجية بالمستشفى والأهتمام بتقديم خدمه طبيه مميزة ذات جوة عالية .