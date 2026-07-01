محافظ الإسكندرية: استمرار رفع كفاءة الطرق ورصف 12 شارعًا بمختلف الأحياء

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة ورصف الطرق، بما يُسهم في تحسين السيولة المرورية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق المظهر الحضاري اللائق بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة 12 شارعًا ومحورًا بمختلف الأحياء خلال الأيام الماضية.

تفاصيل أعمال الرصف

وفي هذا السياق، قامت مديرية الطرق والنقل خلال الأيام الماضية برصف 12 شارعًا ومحورًا، شملت رصف متفرعات شارع 16 الإصلاح، ورفع كفاءة دوران تقاطع شارع 30 عرامة مع شارع 30 أبو كمال، بنطاق حيي منتزه أول ومنتزه ثان، كما تم ترميم الأرصفة بشارع القويري بنطاق حي الجمرك.

كما شملت الأعمال رصف شارع أحمد علام بمنطقة سبورتنج، وشارع الباجوري بجوار فندق الحرم بمنطقة كليوباترا، وشارع أحمد مع المدينة الطبية بمنطقة مصطفى كامل، وشارع ابن الجراح بمنطقة كليوباترا، وذلك جميعها بنطاق حي شرق. كذلك تم رصف شارع البناني من وادي الملوك بمنطقة كرموز، وشارع الأمير لؤلؤ بنطاق حي غرب، بالإضافة إلى رصف طريق البيضة بنطاق حي العامرية أول، ورصف محيط شريط الترام بشارع الإسكندراني بمنطقة الرصافة، إلى جانب بدء أعمال رصف شارع الإسكندراني بمنطقة الرصافة بنطاق حي وسط.

وشدد محافظ الإسكندرية على استمرار تنفيذ خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق بمختلف الأحياء، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يحقق أعلى معدلات السلامة المرورية، ويُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير بما يتواكب مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالمظهر الحضاري لعروس البحر المتوسط