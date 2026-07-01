الرعاية الصحية بالإسماعيلية تنجح في إجراء 5 جراحات متقدمة لزراعة القرنية

حققت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية إنجازًا طبيًا جديدًا، بإجراء 5 جراحات متقدمة لزراعة قرنية العين داخل منشآتها الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وذلك منذ بدء تشغيل الخدمة وحتى الآن، باستخدام أحدث التقنيات الجراحية الدقيقة ووفقًا لأحدث البروتوكولات الطبية العالمية.



وأكدت الهيئة أن هذه الجراحات تُعد من التدخلات الطبية الدقيقة التي تمنح المرضى فرصة حقيقية لاستعادة الإبصار وتحسين جودة الرؤية، خاصة للحالات التي تعاني من عتامات القرنية، والقرنية المخروطية، أو التلف الناتج عن الإصابات والأمراض المختلفة.

وأوضحت أن نجاح إجراء تلك الجراحات يعكس ما تمتلكه منشآت الهيئة بالإسماعيلية من تجهيزات طبية حديثة، إلى جانب توافر كوادر طبية متخصصة قادرة على تقديم خدمات علاجية متقدمة وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تقليل الحاجة إلى تحويل المرضى خارج المحافظة للحصول على هذا النوع من التدخلات الدقيقة.



ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لتوطين الجراحات التخصصية والدقيقة داخل محافظة الإسماعيلية، وتوفير أحدث الخدمات العلاجية للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعزز جودة الرعاية الصحية ويحقق رؤية الدولة في بناء نظام صحي متطور ومستدام.



وأكدت الهيئة، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، استمرارها في تطوير الخدمات الطبية وتوسيع نطاق التخصصات الدقيقة، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة تليق بالمواطن المصري وتواكب أحدث المعايير العالمية.