مذيعة "دى إم سي" تبدل ملابسها خلال برنامجها بالاستوديو.. فيديو وصور

قامت الإعلامية داليا أشرف، بتبديل ملابسها بالاستوديو خلال حلقة اليوم، حيث بدأت داليا بفتسان باللون الأحمر، وفى نهاية البرنامج شاركت مجموعة من الأطفال فى ارتداء ملابس أميرات ديزني، وذلك خلال حلقة اليوم.

وخصص برنامج " 8 الصبح" فقرة خاصة بعنوان "عرض أزياء للأطفال مستوحى من ملابس أميرات ديزني، وعرض البرنامج مجموعة من الملابس الجميلة للأطفال.



وارتدت الإعلامية داليا أشرف مقدمة البرنامج، فستانا خاصا بأميرات ديزنى، فى لقطة طريفة منها.



وقالت داليا أشرف، إنها تشعر بالسعادة حال تقديم فقرات الأطفال.



وقالت هدى الكاشف مصممة أزياء، إنها تقوم بتصميم مجموعة كبير من ملابس الأطفال بمساعدة شقيقتها آلاء.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن ملابس الأطفال اليوم مختارة على حسب العمر ولكن هناك ملابس كثيرة لمختلف الأعمار.