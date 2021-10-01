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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال يوم..

لبنان يسجل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إصابات كورونا
إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي عن الوضع الوبائي في البلاد، تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلى 624743 حالة.

وأوضحت الصحة اللبنانية، أن الساعات الماضية شهدت تسجيل 8 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الآن إلى 8333 وفاة.

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ورصدت الصحة اللبنانية تعاف 260 حالة إصابة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلى 594955.


وكان رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى الروم بلبنان، الدكتور جورج جوفيليكيان، أكد أن المتحور دلتا يبسط سلطته في البلاد مثله مثل أي بلد آخر، لدرجة أن منظمة الصحة العالمية ألغت قائمة المتحورات الجديرة بالاهتمام "متحوري إبسيلون وهبتا" لأنهما لم يسيطرا.
 

وأضاف جوفيليكيان في تصريحات لموقع “لبنان 24”: "نحن لدينا متحور أسرع من غيره ويمنع متحورات أخرى من أن تأخذ مكانه وهذا أمر جيد لأن دلتا ليس خطيرًا كغيره من المتحورات".

ولفت إلى أنه "إذا أردنا الحديث عن موعد توقف كورونا فهو يحصل عندما يكون هناك فوق الـ٧٠٪ من البشر لديهم مناعة أي ما يسمى بمناعة القطيع أو أن يظهر متحور يسيطر على الأرض ولا يؤذي بشكل كبير، وهذه هي الحال مع المتحور دلتا الذي هو أسرع بأربعة أضعاف من فيروس كورونا الأساسي".

وأشار جوفيليكيان إلى أنه في حال ظهور متحور أسرع من دلتا فالأمر يتوقف على خطورته والأشخاص القابلين للإصابة به. 

لبنان فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية حالات الشفاء حالات وفاة كورونا لبنان

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