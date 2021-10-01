بالتواريخ أهم الظواهر الفلكية فى شهر أكتوبر .. شهب التنين والجبار تتساقط بكثافة .. واقتران القمر مع الزهرة وقلب العقرب

أشرف تادرس:

الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان.

جاد القاضي:

شهر اكتوبر فترة مهمة بالنسبة للظواهر الفلكية

الظواهر الفلكية جميلة ندعو إليها المواطنين للاستمتاع بمشاهدتها

تتوالى الأحداث والظواهر الفلكية خلال شهر أكتوبر 2021 حيث نشهد خلال هذا الشهر العديد من الظواهر التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.



وكشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، عن الظواهر الفلكية التي تحدث خلال هذا شهر أكتوبر حيث تكون البداية مع:

القمر الجديد (محاق أكتوبر) 6 أكتوبر

ولن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في هذا اليوم حيث انه يشرق مع الشمس ويغرب معها في نفس الوقت تقريبا ، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة ...



شهب التنين 7 أكتوبر

وهي زخة شهابية صغيرة يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب في الساعة تحدث هذه الظاهرة نتيجة حبيبات الغبار التي يخلفها المذنب جياكوبيني الذي تم اكتشافه عام 1900، وتعتبر شهب التنين غير تقليدية حيث يكون أفضل وقت لمشاهدتها قبل منتصف الليل وليس بعده كما يحدث في معظم الزخات الأخرى.

أفضل وقت للمشاهدة سيكون عند دخول الليل من مكان مظلم تماما بعيد عن أضواء المدينة حيث تشاهد الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة دراكون (التنين) وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان أخر في السماء .

اقتران القمر مع الزهرة 9 أكتوبر

يترائى هلال القمر قريبا من كوكب الزهرة في السماء في ذلك اليوم ويمكن رؤية هذا المشهد في الخامسة والنصف مساءا خلال الشفق المسائي (الغسق) وحتى غروبهما معا في السابعة واربعون دقيقة تقريبا .



القمر مع زحل والمشتري 15-14-13 أكتوبر

يتراءى القمر الأحدب قريبا من كوكبي زحل والمشتري في السماء مساءا في هذه الفترة ، ويكون أقرب ما يمكن لكوكب زحل يوم 14 أكتوبر ونقول ان القمر إقترن مع زحل في ذلك اليوم، كما يقترب القمر من كوكب المشتري ويكون أقرب ما يمكن له يوم 15 أكتوبر ونقول ان القمر إقترن مع المشتري في ذلك اليوم .

اقتران الزهرة وقلب العقرب 16 أكتوبر

يتراءى كوكب الزهرة قريبا من نجم انتاريس (قلب العقرب) المائل للاحمرار في سماء تلك الليلة باتجاه الجنوب الغربي عند دخول الليل حتى غروبهما في السابعة والنصف مساء تقريبا .



اكتمال القمر (بدر أكتوبر) 20 أكتوبر

يبدو القمر كما لو كان بدرا عند رؤيته في الفترة من 19 الي 21 أكتوبر حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة ، اما وقت البدر الكامل فسيكون في 20 أكتوبر باذن الله حيث يبلغ نسبة لمعان قرص القمر99.9% ، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الصيد وتخزين المؤن لفصل الشتاء الطويل ، ويُعرف أيضا بقمر السفر والرحيل .



شهب الجباريات 21 ، 22 أكتوبر

وهي من الزخات المتوسطة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة عند الذروة، وتأتي شهب الجباريات نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب هالي الشهير، والتي تحترق في الغلاف الجوي الأرضي في صورة شهب وسيكون اكتمال القمر مشكلة هذا العام بالنسبة لرؤية عدد كبير منها حيث يحجب ضوء القمر معظم الشهب الخافتة .

و أفضل مشاهدة ستكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن ضوء المدينة بعد منتصف الليل ، تسقط الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الجبار وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.



عطارد في أطول استطالة له 25 أكتوبر

يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة له لتبلغ 18.4 درجة من الشمس وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس ويمكن رؤيته باتجاه الشرق في الخامسة إلا عشرة دقائق صباحا وخلال الشفق الصباحي حتي يختفي من جراء شروق الشمس .



كوكب الزهرة في اطول استطالة له 29 أكتوبر

يصل كوكب الزهرة إلى أقصى استطالة له تبلغ 47 درجة من الشمس وهو أفضل وقت لمشاهدة كوكب الزهرة وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في سماء المساء

ويمكن رؤيته باتجاة الغرب في الخامسة والربع خلال الشفق المسائي (الغسق) وحتى غروبه في السابعة واربعين دقيقة مساءا تقريبا .



وصرح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية سابقاً، فى تصريحات خاصة لـ"ًصدي البلد" إن جميع مشاهدات الأحداث والظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس، حيث أن النظر إليه بالعين المجردة يضر العين جدًا، أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس ، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

كما أكد الدكتور جاد القاضى ، مدير معهد القومي البحوث الفلكية ،إن اقتران الكواكب يحدث خلال أوقات معينة ، فيظهر كوكبان خلف بعدهم على نفس الخط المار بالنسبة للرائي، ولكن في الحقيقة المسافات بينهم كبيرة .



ولفت إلى أن جميع الظواهر الفلكية إل جانب فائدتها فلكية ، إلى أنها ظواهر جميلة ، ندعو إليها المواطنين للاستمتاع بمشاهدتها، وان وجمال تلك الظاهرة يمكن في الحسابات الدقيقة لـ المناسبات العربية والأعياد القادمة .



ونوه رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن هناك نوعين من الظواهر التي ستحدث في شهر أكتوبر، وهما: اقتران أجرام مع بعضها، أو زخات شهب، معقباً: "هذه الفترة مهمة بالنسبة للظواهر الفلكية في الكون".