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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية ترصد ظاهرة الشروق الاحتراقي «بداية السنة القطبية» اليوم .. شاهد

صدى البلد

ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، غدا الأحد الموافق 12 سبتمبر ندوة علمية للاحتفال ببداية السنة القبطية، يتم عرض فيها بعض التفاصيل الفلكية وتصوير لعملية الرصد.

ودعا المعهد جميع المهتمين بالاحداث الفلكية والظواهر الكونية لمشاهدة ورصد  الشروق الاحتراقي، وسوف تكون الندوة في تمام الساعة الثانية عشرة ونصف ظهرا وتكون المشاركة اونلاين عبر هذا الرابط:
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/81277084804?pwd=bGhCYU5xbGw3VGw1aCthL1p2NnZRUT09

Meeting ID: 812 7708 4804
Passcode: 460132

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وسوف تكون الندوة اونلاين من حرم مرصد القطامية لكي نحتفل بالتقويم المصرى على طريقة قدماء المصريين ونفهم كيف توصل قدماء المصريين لهذا الإنجاز الفلكى والحضارى العظيم علينا، و رصد ظاهرة الشروق الإحتراقى وبزوغ نجم الشعرى اليمانية فى نهاية يوليو من كل عام. وهذا ما يقوم به المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية من مرصد القطامية كل عام.

ويكون الاحتفال ببداية السنة القبطية  فى 11 سبتمبر من كل عام لو كانت السنة بسيطة و12 سبتمبر لو كانت كبيسة كما هو متبع فى تقويم الشهداء حتى الأن.


جدير بالذكر أنه قد اتفقت جميع الدراسات العلمية (سواء كانت فلكية أو أثرية أو كانت عربية أو أجنبية) أن الفراعنة هم اول من قاموا بحساب طول السنة الشمسية عن طريق رصد ما يسمى بظاهرة الشروق الاحتراقي لنجم الشعرى اليمانية وعرفوا أن طول السنة 365,25 يوم وسمى بالتقويم المصري القديم الذي بدأ منذ 6262 عاما وينسب إلى "توت" رب الحكمة والكتابة في عقيدة المصريين القدماء الذي توصّل إلى أول حساب للأيام عرفه الإنسان.

وتحدث هذه الظاهرة مع بداية فيضان النيل فى شهر يوليو من كل عام حسب خط عرض المكان ففي القاهرة بداية شهر توت فلكيا هو 24 يوليو من كل عام. 

السنة القبطية الفلكية المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ندوة أونلاين مرصد القطامية

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