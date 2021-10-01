لو تقدر كل.. دعاء سهيل تقدم كورس تخسيس سحري

قالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية، إنها الكورس العلاجي الذى تقدمه من أجل خفض الوزن، للمواطنين الذين يعانون من السمنة، يحتوي على مكمل غذائي لتعويض ما يفقده الجسم من فيتامينات وعناصر غذائية، متابعة أن الكورس يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر.

وخصص برنامج البيه والهانم، المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي ممدوح الشناوي، فقرة خاصة للحديث عن السمنة، استضاف خلالها الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية، وفتاة تدعى إيمان فقدت الكثير من وزنها خلال فترة قصيرة للغاية.

وأضافت دعاء سهيل خلال حوارها مع الإعلامي ممدوح الشناوي ، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد» أن المتابعة المستمرة خلال عملية فقدان الوزن مهمة جدا، والمتابعة المستمرة ضرورة للتأكد من مدى استجابة الجسم للكورس العلاجي.



ولفتت خبيرة التغذية، إلى أن الكورس العلاجي يساعد في فقدان الوزن بشكل كبير وواضح، دون الشعور بالتعب، مضيفة: "هي هتخس من غير ما يبان على منظرها أنها فقدت وزن".

وفي سياق آخر، قالت دعاء سهيل، إن مريض السمنة بطبيعته محب للأكل، ويتناول الطعام بكميات كبيرة وفي وقت متأخر ليلاً، خاصة الوجبات السريعة.



وأضافت دعاء سهيل أنها لا تقوم بمنع الأكل عمن يريدون التخسيس، ولكن تعطى كورسا يغلق الشهية، معلقة: "هحط ليك الأكل اللى انت عايزه ولو تقدر كل".

