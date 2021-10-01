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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كيف أحيت القاهرة يوم التبرع العالمى عبر صندوق تحيا مصر..فيديو

تحيا مصر
تحيا مصر

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن القافلة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 5 سبتمبر الماضى، كانت توافق يوم العمل الخير العالمى.

وتابع محمد مختار خلال حواره مع “مشروعات مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم حنان موج،  أن مصر أرادت إحياء العمل الخيرى العالمى بهذه القافلة الضخمة.

وأوضح أن مصر سجلت بهذه القافلة، رقما قياسيا فى موسوعة جينينس كأكبر قافلة للتبرع بالمواد الغذائية والإجهزة الطبية، والكهربائية لتجهيز العرائس.

وأشار إلى ان الهدف من الصندوق فى البداية هو إيجاد كيان لديه القدرة على المبادرة بـ المشروعات والمبادرات و التدخل السريع لحل المشكلات التى لا تحتمل التأخيرن مشيرا إلى أن صندوق تحيا مصر يعمل فى 6 محاور رئيسية منها التنمية العمرانية، الرعاية الإجتماعية، التعليم، معقبا:" كل محور يضم عددا من المبادرات".

وتابع  المتحدث باسم صندوق تحيا مصر ،الصندوق من خلال المبادرات والمشروعات استطاع تسجيل 6 ارقام قياسية بموسوعة جينيس خلال عامين.

وأضاف  المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، الصندوق يعمل بمشاركة الحكومة وكل أجهزة الدولة سواء فى القطاع الخاص أول المجتمع المدنى.

صندوق تحيا مصر تحيا مصر المتحدث باسم صندوق تحيا مصر عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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