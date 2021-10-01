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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غرق شاب

العثور على جثة شاب مجهول الهوية بنهر النيل في البحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عثر أهالى مدينة رشيد في البحيرة اليوم الجمعة، على جثة شاب مجهول الهوية طافية، على مياه نهر النيل فرع رشيد، تم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.

محافظ البحيرة يعلن إقامة محطة صرف صحي بمركز إدكو

العثور على جثة شاب مجهول الهوية بنهر النيل فرع رشيد

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالى بالعثور علي جثة شاب طافية فوق سطح مياه نهر النيل فرع رشيد.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإنقاذ النهرى وسيارة الإسعاف وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

 

البحيرة العثور على جثة شاب غرق شاب رشيد فرع النيل محافظة البحيرة

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