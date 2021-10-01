العثور على جثة شاب مجهول الهوية بنهر النيل في البحيرة

غرق شاب

عثر أهالى مدينة رشيد في البحيرة اليوم الجمعة، على جثة شاب مجهول الهوية طافية، على مياه نهر النيل فرع رشيد، تم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.

العثور على جثة شاب مجهول الهوية بنهر النيل فرع رشيد

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالى بالعثور علي جثة شاب طافية فوق سطح مياه نهر النيل فرع رشيد.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإنقاذ النهرى وسيارة الإسعاف وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها.