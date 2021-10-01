«الزراعة»: صادراتنا ستصل 5 ملايين طن قبل نهاية 2021

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الصحي بوزارة الزراعة، إنه من المتوقع أن تتخطى صادرات مصر الزراعية حاجز الـ 5 مليون طن من إجمالي الصادرات الزراعية قبل نهاية العام الحالي من أجل تحطيم الرقم القياسي للعام الماضي، مشيرا إلى أن مصر تحتفظ بنسبة صادراتها للعام الثالث على التوالي رغم جائحة فيروس كورونا، كما تحتفظ بالمركز الأول في تصدير البرتقال على مستوى العالم والاتحاد الأوروبي.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 29 سبتمبر 2021 حيث بلغت حوالي 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 602 ألف و964 طن نتيجة فتح أسواق جديدة لصادرات الزراعية بلغت 55 سوقا خلال العامين الماضيين مثل اليابان والصين وأستراليا وكندا وأمريكا.

تابع رئيس الإدارة المركزية للحجر الصحي، فتح الأسواق تستلزم خضوع المنتجات إلى اشتراطات فنية مشددة جدا تستغرق عدة سنوات، وتجري مفاوضات مع الدول على أعلى مستوى بلغت 9 سنوات مع اليابان، وبعدها تأتي المفاوضات التجارية عقب انتهاء الاشتراطات الفنية.



