مساعد وزير الداخلية سابقًا يطالب بالتوسع فى إنشاء مصحات الإدمان

طالب اللواء سيد محمدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بدعم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعدد أكبر، معقبا:" محتاجين دعم غير مسبوق".

وطالب سيد محمدين، خلال حواره مع برنامج “حقائق واسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامى مصطفى بكرى،إيضا، بالتوسع فى إنشاء مصحات الإدمان، خاصة داخل مستشفيات الصحة النفسية.

وتابع اللواء سيد محمدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق قائلا:" بعض الامراض النفسيين يتحولوا لمدمنى مخدرات".

ولفت أن نشر المخدرات من حروب الجيل الرابع ضد مصر، لافتا إلى أن هناك ارتباط وثيق بين التدخين والمخدرات.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن التدخين بوابة الدخول إلى عالم المخدرات حيث ان 87% من المدمنين كانوا في الأصل مدخنين، طبقا لدراسة ميدانية أجراها بنفسه.

ولفت الواء سيد محمدين، إلى أن هناك اسباب كثيرة تدفع إلى المخدرات ولكن أكثر الاسباب التدخين، مطالبا بمكافحة التدخين أولا، عبر وسائل عدة، بداية من سن الطفولة، عبر البرامج ،و الاعلانات، معقبا:" عقدوا الاطفال من التدخين".