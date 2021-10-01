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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إعلامي عراقي يفاجئ فيفي عبده بسؤال صادم..والفنانة ترد

فيفي عبده ونزار الفارس
فيفي عبده ونزار الفارس

إعتادت الراقصة فيفي عبده إثارة الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب تصريحاتها الجريئة أثناء إجراء لقاءات تليفزيونية، أو على صفحتها الشخصية على موقع إنسجرام.

 

وصرّح الإعلامي العراقي، نزار الفارس لموقع صدى البلد إن حواره الأخير الذي أجراه مع الراقصة فيفي عبده كان مثيرا وجرئ.

 

وأضاف الفارس، إن تصريحات فيفي عبده إعتمدت على الصراحة والوضوح، وأنه سعد كثيرا بهذا اللقاء الذي أجراه مؤخرا.

 

وذكر أنه قال لها خلال الحوار: «أنتي قولتي أنك لما تقابلي رب العالمين هاتقولي له أنا بحب الرقص، فهل يمكن أن نشاهد بعد عمر طويل لافته على قبر فيفي مكتوب عليها الراقصة فيفي عبده»؟

 

فأجابت الفنانة: «متنفعشي.. إزاي تقول عليا قدام ربنا راقصة، يمكن أنا أكون غلطانة في اللفظ لكن برضو مينفعش».

 

وأضافت: «مينفعش أعمل حاجات عشان أبيع وأنا ميتة».

وتابع نزار أثناء حواره، هل تؤمنين بالسحر؟ فأجابت الفنانة، انا بيتي مليان سحر، والناس مبتقولش ماشاء االله! بيبعتولي اسحار كتير عن طريق الشغالات وغيرهم.

واستطردت فيفي عبده قائلة: "هانروح بعيد ليه!كنت من فترة في مرينا وعاملة رقصات لذيذة جدا، لكن مشيت من هناك متدمرة، ليه مش عارفة! لدرجة ان احيانا يقولك "ياااه البت دي زي الفرس!" .

 

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