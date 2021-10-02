كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان تقدم دورات تدريبية خلال أكتوبر

ينظم مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، مجموعة من البرامج والدورات التدريبية، في العديد من المجالات العامة، بمجالات سوق العمل.

وتتميز البرامج التدريبية للمركز، بإمكانية الحصول على شهادة معتمدة على المستوى القومي، ووجود حقيبة تدريبية كاملة لكل برنامج، واختبار في نهايته؛ لتقييم المتدرب، كما أنها متاحة لجميع المهتمين من داخل الجامعة وخارجها.

تقام الدورات التدريبية تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور زغلول عباس عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتورو صفاء خضير خضير وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سماح سالم مدير مركز بحوث وتدريب القادة.

وتعقد خلال شهر أكتوبر، دورات عن التشخيص الشامل للتوحد من 5-7 أكتوبر، دورة إعداد القيادات وبناء فرق العمل يومي 12 و13، دورة السكرتارية التنفيذية من 19- 21.

وعلى الراغبين فى الالتحاق بالدورات التدريبية الحجز عن طريق مركز بحوث وتدريب القاده بكلية الخدمة الاجتماعية.وللمزيد من المعلومات يمكنكم متابعة صفحة المركز على الرابط التالى:



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جدير بالذكر انه استكمالا لسلسلة ورش العمل التى ينظمها مركز دعم البحث العلمى تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي، نظم المركز ورشة عمل بعنوان أبحاث الذكاء الاصطناعي نحو مستقبل أفضل وذلك عبر برنامج زووم .

حاضر في ورشة العمل الدكتور أحمد الجارحي أستاذ هندسة التحكم بكلية الهندسة جامعة حلوان، وأدار الورشة الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي، الدكتورة هايدي خليل عضو المكتب التنفيذى لمركز دعم البحث العلمي.

أكد الدكتور ماجد نجم حرص جامعة حلوان على تنظيم ورش العمل لرفع الوعي بالبحث العلمي واهميتة لوصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي، والعمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي.