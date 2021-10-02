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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة منتخب مصر بين التأييد والرفض.. واختيارات كيروش تفاجئ الجميع عقب استبعاد شريف وقفشة.. والجهاز الفني يوضح الأمور

كارلوس كيروش
كارلوس كيروش

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

وشهدت الساعة الماضية العديد من الأحداث بشأن انضمام لاعبي المنتخب استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

 كيروش يستعد لمواجهة ليبيا بـ 24 لاعبا

 

وقع اختيار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش  على اختيار 24 لاعبا في قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق ا

وتضم القائمة  كل من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

 

 كيروش يقرر استبعاد 10 لاعبين 

 

استبعد كارلوس كيروش 10 لاعبين من قائمة المنتخب الوطني على هامش الاستعداد لمواجهة ليبيا .

وقرركارلوس كيروش استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي قفشة من القائمة انضمام أحمد فتحي إلي القائمة.

 

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:"علي جبر - أحمد توفيق - محمد مجدي قفشة - أحمد ياسر ريان - مصطفي فتحي - محمد شريف - أحمد سمير - مهند لاشين- سام مرسي - كريم حافظ.

 

 

رد من منتخب مصر على انتقادات قائمة كيروش

 

كشف مصدر مسؤول داخل منتخب مصر الأول، عن موقف البرتغالي كارلوس كيروش من استبعاد بعض الأسماء الهامة من قائمة الفراعنة لمواجهة ليبيا القادمة.

وقال المصدر خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن استبعاد قفشة قرار فني بحت من كيروش، عبدالله السعيد هو اللاعب الأساسي في مركز صانع الألعاب.

وتابع:"محمد شريف استبعد بسبب قناعات كيروش بمصطفى محمد وكوكا بالاضافة إلى عمر مرموش.

وأكمل:"كيروش هو صاحب القرار الأول والأخير في قرار استبعاد شريف وقفشة رغم إن الجهاز المعاون له أوصي بتواجدهم ولكن في الأول والأخر ده قرارهم.

 

كيروش يعقد مؤتمرا صحفيا 4 أكتوبر

 

يعقد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرًا صحفيا مصغرًا، يوم الإثنين 4 أكتوبر، مع بدء التجمع الدولي، وذلك قبل مران الفريق، يتحدث فيه عن استعدادات الفريق للقائي ليبيا، في الجولتين الثالثة والرابعة، لتصفيات المجموعة الإفريقية السادسة المؤهلة لكأس العالم 2022، ومن المقرر أن يستأنف المنتخب الوطني معسكره المغلق غدًا.

 

ميدو عن استبعاد محمد شريف وأفشة: ماتفرجتش على ماتش المنتخب

 

كتب ميدو عبر حسابه علي تويتر:"‏انا ماتفرجتش على ماتش المنتخب امبارح يا جماعه.. هو قفشة ومصطفى وشريف كانوا وحشين اوي ولا ايه؟

منتخب مصر محمد صلاح رمضان صبحي مجدي قفشة مصطفي محمد أحمد حجازي محمد الشناوي

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