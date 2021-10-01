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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير الداخلية الأسبق: تنمية سيناء تقلل من نسبة رواج المخدرات

المخدرات
المخدرات

كشف اللواء سيد محمدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، علاقة التنمية في سيناء بالمخدرات فى الشارع المصري.

 

وأكد سيد محمدين، خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن تنمية سيناء ستؤدى لانحصار بيع ورواج المخدرات في مصر.

 

وقال سيد محمدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق،: "سيناء كانت مرتعا لتهريب المخدرات".


وطالب بدعم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بعدد أكبر من القوات، معقبا: "محتاجين دعم غير مسبوق، وأيضا، بالتوسع فى إنشاء مصحات الإدمان، خاصة داخل مستشفيات الصحة النفسية".

 

واستطرد اللواء سيد محمدين مساعد وزير الداخلية الأسبق: "بعض المرضى النفسيين يتحولون إلى مدمني مخدرات".

 

ولفت إلى أن نشر المخدرات؛ يعد من حروب الجيل الرابع ضد مصر، مشيرا إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين التدخين والمخدرات.
 

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن التدخين بوابة الدخول لعالم المخدرات، حيث أن 87% من المدمنين كانوا في الأصل مدخنين، طبقا لدراسة ميدانية أجراها بنفسه.

 

ونوه اللواء سيد محمدين، بأن هناك أسبابا كثيرة تدفع لتعاطي المخدرات، ولكن أكثرها هو التدخين، مطالبا بمكافحة التدخين أولا، عبر وسائل عدة، بداية من سن الطفولة، عبر البرامج والإعلانات،: "عقَّدوا الأطفال من التدخين".

مساعد وزير الداخلية الأسبق التنمية سيناء نمية سيناء رواج المخدرات

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مساعد وزير الداخلية الأسبق: تنمية سيناء تقلل من نسبة رواج المخدرات

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