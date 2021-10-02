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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم| بريطانيا تعلن نشر الجيش لحل أزمة الوقود.. غواصة إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية الجزائرية.. وتحرك عاجل لمجلس الأمن بشأن إثيوبيا

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

بريطانيا تعلن نشر الجيش لحل أزمة الوقود
أعلنت بريطانيا، اليوم، الاستعانة بالجيش لحل أزمة الوقود اعتبارا من يوم غد السبت، وذلك بعد أسابيع من أزمة طاحنة أدت إلى نفاذ الوقود من معظم المحطات في البلاد.

وقررت بريطانيا نشر الجنود لتوصيل الوقود إلى محطات البنزين للسيطرة على أزمة إمدادات الوقود المستمرة.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن الجيش سيبدأ في نقل الوقود إلى محطات الوقود الرئيسية، بعد أن تبين أن الوضع يتحسن ببطء شديد.

وبحسب التقارير، سيتم نشر 150 جنديا بريطانيا يمكنهم قيادة ناقلات الوقود إلى أجزاء من البلاد التي تشهد نقصا حادا في إمدادات الوقود.

غواصة إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية الجزائرية.. ورد عاجل من الجيش
نقلت إذاعة موازييك إف إم التونسية عن موقع “ميناديفانس” المتخصص في الشؤون العسكرية، أن غواصتين تابعتين للبحرية الجزائرية تمكنتا من الكشف عن غواصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت في المياه الدولية قبالة السواحل الجزائرية، خلال التمرين البحري مركب “الردع 2021” الذي قام به الجيش الجزائري بوهران غرب البلاد، الأربعاء والخميس الماضيين.

قال الموقع المتخصص في الشأن العسكري أن غواصة تتبع الكيان الصهيوني من نوع “دولفين” ظهرت في المياه الدولية على بعد 5 كيلومترات من مكان إجراء التمرين البحري الذي قام به الجيش الجزائري.

وبين الموقع ذاته أن الجيش الجزائري نجح في اكتشاف الغواصة ومتابعتها عبر غواصتين للبحرية الجزائرية وإجبارها على الظهور على السطح ومغادرة المكان.

رسالة حازمة من جوتيريش.. تحرك عاجل لـ مجلس الأمن بعد طرد إثيوبيا مسؤولين أمميين
أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن مجلس الأمن يناقش اليوم قرار إثيوبيا طرد مسؤولين أمميين من أراضيها.

أوضح دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أكد في رسالة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن الأمم المتحدة لا تقبل طرد مسؤوليها من إثيوبيا.

وأعرب جوتيريش، أمس الخميس، عن صدمته، إزاء القرار الذي اتخذته إثيوبيا بطرد 7 موظفين من الأمم المتحدة، بينهم مسؤولين كبار.

بينهم مصرية.. تعرف على نواب البرلمان الألماني ذوي الأصول العربية
اكتسبت انتخابات البرلمان الألماني (البوندستاج) الأحد الماضي أهمية خاصة، كونها تحدد مصير قيادة العملاق الأوروبي بعد 16 عامًا متصلة قضتها المستشارة أنجيلا ميركل على رأس الحكومة.

من بين الأمور التي لفتت انتباه العالم العربي تحديدا، كان وصول ألمان من أصول عربية إلى البرلمان الألماني إذ قرروا الانخراط في العمل السياسي في ألمانيا والترشح للبوندستاج، كما تمكن بعضهم من حجز مقاعد في البرلمان.

ووفقًا لإذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، فغالبا ما يصوت الألمان من أصول عربية ومسلمة وشرق أوسطية لأحزاب تؤمن بالتعددية الثقافية والإثنية في ألمانيا ولا تنتهج سياسة معادية للأجانب، وهو أمر منطقي بكل تأكيد، إلا أن المرحلة الجديدة في ألمانيا أظهرت تحولا إيجابيا، فهذه الجاليات تحولت من جاليات متفرجة فقط على المشهد السياسي إلى جاليات تصنع الرأي السياسي من خلال تقديم مرشحين للبرلمان الألماني.

لمواجهة كورونا.. دولة عربية تلجأ لجرعة ثالثة من اللقاح
أعلنت وزارة الصحة في المملكة المغربية ، اليوم الجمعة، أنه سيتم الشروع في التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد- 19، في إطار الحملة الوطنية للتلقيح، التي تشهد تجاوبا واسعا من طرف المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها بحسب وكالة الأنباء المغربية؛ فإن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية الوطنية، والتوصيات العلمية الدولية، مضيفة أنه سيتم إبلاغ المواطنات والمواطنين بإجراءات وكيفيات الاستفادة من هذه الجرعة الثالثة، وكذلك الفئات المستهدفة.

وأبرزت أنه بالنظر لأهمية تقوية المناعة لدى جميع المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، ومن أجل حماية أنفسهم وذويهم من عدوی کوفید -19، فإنهم مدعوون للانخراط في هذه العملية.

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية
توقع خبراء الطقس أن تتقدم العاصفة شاهين نحو السعودية، خلال الفترة المقبلة، وهطول أمطار على الربع الخالي والمرتفعات.

وقال خبير الطقس علي الحربي الأستاذ بكلية الأرصاد بجامعة المؤسس، إن العاصفة شاهين ومسارها- بحسب آخر مستجدات قراءة نماذج الطقس- يتوقع أن تتقدم خلال 72 ساعة نحو مسقط وصحار وشناص، وذلك بصحبة رياح شديدة وأمطار غزيرة ربما تتجاوز 300 ملم.

وأضاف الحربي "الجميل أن كتلتها الرطبة تتوجه داخل المملكة، وهذا مؤشر خصب لصحاري الربع الخالي والمرتفعات".

بعد انفتاح صدع جديد.. الحمم البركانية تهدد بدمار هائل في لا بالما .. فيديو وصور
شقت الحمم المتدفقة من فوهة بركان كومبري فييخا بجزيرة لا بالما الإسبانية طريقها عبر صدع جديد انفتح على أحد جوانب المخروط البركاني، مهددة بمزيد من الدمار في الجزيرة التي تعيش كارثة ممتدة منذ أسبوعين.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، تدفق نهر من الحمم البركانية الساخنة إلى أسفل التل من الشق الجديد، الذي انفجر في وقت متأخر من يوم الخميس على بعد حوالي 400 متر إلى الشمال من موقع الانفجار الرئيسي.

وانفتحت صدوع متعددة منذ أن بدأ البركان في الثوران في 19 سبتمبر، لكن معهد الكناري للبراكين وصف الشق الأخير بأنه "بؤرة ثوران جديدة".

بريطانيا الوقود الجزائر إسرائيل السعودية بركان

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