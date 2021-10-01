بينهم مصرية.. تعرف على نواب البرلمان الألماني ذوي الأصول العربية

اكتسبت انتخابات البرلمان الألماني (البوندستاج) الأحد الماضي أهمية خاصة، كونها تحدد مصير قيادة العملاق الأوروبي بعد 16 عامًا متصلة قضتها المستشارة أنجيلا ميركل على رأس الحكومة.

من بين الأمور التي لفتت انتباه العالم العربي تحديدا، كان وصول ألمان من أصول عربية إلى البرلمان الألماني إذ قرروا الانخراط في العمل السياسي في ألمانيا والترشح للبوندستاج، كما تمكن بعضهم من حجز مقاعد في البرلمان.

ووفقًا لإذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، فغالبا ما يصوت الألمان من أصول عربية ومسلمة وشرق أوسطية لأحزاب تؤمن بالتعددية الثقافية والإثنية في ألمانيا ولا تنتهج سياسة معادية للأجانب، وهو أمر منطقي بكل تأكيد، إلا أن المرحلة الجديدة في ألمانيا أظهرت تحولا إيجابيا، فهذه الجاليات تحولت من جاليات متفرجة فقط على المشهد السياسي إلى جاليات تصنع الرأي السياسي من خلال تقديم مرشحين للبرلمان الألماني، ألمان من أصول مهاجرة عربية وشرق أوسطية، رشحت نفسها للبوندستاج، بعضها نجح فعلا في اكتساح النتائج في دوائرها الانتخابية والبعض الآخر فشل في ذلك، لكنه رغم ذلك حاول.

أميرة محمد علي

تبلغ المحامية من أصول مصرية أميرة محمد علي 41 عامًا، وهي عضو في البرلمان الألماني منذ عام 2017، والرئيسة المشتركة لكتلة حزب اليسار البرلمانية، وعضو في جمعية الرفق بالحيوان الألمانية.

وأميرة محمد علي من أصل مصري من جهة والدها وأمها ألمانية، وتقول إن «هدفها رفع الأجور ومكافحة الفقر خصوصاً بالنسبة للأطفال والمتقاعدين وتقديم رعاية صحية وتعليم جيد للجميع».

ريم العبلي

رشحت ريم العبلي نفسها عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وفازت بالانتخاب المباشر عن دائرة شفيرين – لودفجزلوست – بارخيم في شمال ألمانيا، إذ حصدت 44,107 أصوات في دائرتها، ما يشكل نسبة تبلغ 29,4 بالمئة، متقدمة على منافسها من الحزب المسيحي الديمقراطي ديتريش مونشتادت، الذي حصل على 20,7 بالمئة.

أصولها عراقية وتتكلم الألمانية والعربية والآشورية، من مواليد عام 1990، درست العلوم السياسية في جامعة برلين الحرة وتعمل منذ عام 2015 مفوضة لشؤون الاندماج في حكومة ولاية مكلنبورج – فوربميرن.

ورغم أنها مفوضة حكومة الولاية لشؤون الاندماج، لكن السر في نجاحها لم يكن مقتصرا على الانشغال بقضايا الاندماج وحسب. وتقول ريم العبلي "أعتقد أن السر يكمن في أنني كنت كثيرة التنقل واللقاء بالناس في دائرتي الانتخابية، موضوعات أخرى كنت أناقشها مع الناخبين، مثل قضايا البنية التحتية والرقمنة والنقل، وهي قضايا بحاجة إلى العناية أكثر والتطوير في منطقتنا".

وأضافت في حوار مع إذاعة دويتشه فيله "أصولي العراقية معي دائما، أعلم أن السياسة يمكن أن تفعل الكثير، ولأن والداي قدما من بلد عانى من الحروب، أفهم أن السياسة تعني تحمل المسؤولية".

سناء عبدي

تمكنت سناء عبدي مرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن دائرة بورتس في مدينة كولونيا من استعادة المقعد المباشر لحزبها في المنطقة في البرلمان الألماني. سناء عبدي المولودة عام 1986 في تطوان بشمال المغرب، درست القانون وهي مديرة مشاريع، والدها ألماني ووالدتها مغربية. نقل عنها موقع صحيفة كولنر روندشاو قولها بعد ظهور النتائج الأولية بعد إغلاق مراكز الاقتراع "أمر استثنائي، كان الحزب الاشتراكي قد حصل في استطلاعات الرأي على 13 إلى 14 بالمئة". في إشارة منها إلى فوز الحزب بالانتخابات البرلمانية، مضيفة بالقول إن نجاح الحزب كان جهدا جماعيا.

رشا نصر

رشا نصر ألمانية من أصول سورية تبلغ من العمر 29 عاما، وهي أول مرشحة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي من أصول مهاجرة في مدينة دريسدن، فازت بمقعد في البرلمان ضمن قائمة الحزب، في حوار سابق لها مع موقع إذاعة "دويتشلاندفونك كولوتور" قالت إن الدخول في معترك الحملة الانتخابية في دريسدن ليس بالأمر السهل، في الشارع خلال الحملة الانتخابية، واجهت قضايا مهمة جدا، وكذلك اتهامات "أكثر ما يتردد هو: مهاجرة، وشابة، يجب عليها العمل أولا بعض السنوات قبل الذهاب للعمل في المجال السياسي. أسمع ذلك بشكل متكرر".

لمياء قدور

نجحت الباحثة في العلوم الإسلامية من أصل سوري والمرشحة عن حزب الخضر عن المركز الانتخابي في دويسبورج، لمياء قدور في الفوز بمقعد في البرلمان الألماني. ورغم عدم فوزها بمقعد مباشر في الانتخابات واحتلالها المركز الثالث في منطقتها الانتخابية بنسبة 14,3 بالمئة لكنها تمكنت من حجز مقعد لها، لأن الحزب وضعها ضمن قائمة الولاية في المركز 12، لمياء قدور انضمت إلى حزب الخضر هذا العام 2021.

قاسم طاهر صالح

فاز قاسم طاهر صالح بمقعد في البرلمان الألماني عن قائمة حزب الخضر. وهو من مواليد 1993 في مدينة زاخو في إقليم كردستان العراق، مهندس، والقضايا التي تشكل محور اهتمامه هي الهجرة واللجوء والاندماج، كذلك قضايا مثل مشاكل العنصرية واليمين المتطرف، ومعاداة السامية.