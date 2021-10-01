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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميركل: ألمانيا ستظل ملتزمة بدعم ليبيا بعد رحيلي

ميركل
ميركل

قالت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها آنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن ألمانيا ستظل ملتزمة بدعم ليبيا حتى بعد التغييرات الحكومية في برلين.

وأضافت ميركل: ”بوسعي أن أؤكد لكم أنه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة أيضا، حتى لو كان لدينا الآن انتقال من حكومة إلى أخرى، فإن القضية الليبية ستظل أولوية بالنسبة لألمانيا… لذلك ستكون هناك استمرارية“.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال زيارته لألمانيا على أهمية الدور العربي في تحقيق السلام في ليبيا.

والتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مساء الخميس ببرلين، عدداً من السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وبحسب وسائل إعلام ناقش المنفي بحسب بيان من المجلس الرئاسي الليبي مع السفراء العديد من القضايا التي تهم الشأن السياسي الليبي، ودعم الدول العربية لاستقرار ليبيا.

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