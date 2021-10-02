الوادي الجديد في 24 ساعة : المحافظ يؤدي صلاة الجمعة بمسجد ناصر ويناقش مشاكل المواطنين.. ورئيس الجامعة يتفقد المنشآت والمدن الجامعية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدى البلد أحداث 24 ساعة بالمحافظة التي جاءت كالآتي:

محافظ الوادي الجديد يؤدي صلاة الجمعه بمسجد ناصر ويناقش مشاكل المواطنين

أدى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد صلاة الجمعة، اليوم، بمسجد ناصر بمدينة الخارجة وسط إلتزام تام من المصلين بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وعقب الانتهاء من أداء الصلاة، التقي المحافظ بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم، وشدد علي ضرورة تلقي اللقاح للحد من إنتشار الفيروس وعدم السماح بتواجد الموظف غير المتلقي للقاح بمقر عمله واعتباره منقطعاََ عن العمل،كما أشار إلى جهود الدولة والمحافظة لترشيد إستهلاك المياه بإستخدام أساليب الري الحديث والزراعات الموفرة للإستهلاك، وتطوير ورفع كفاءة الطرق القومية .

و أكد الزملوط على إستكمال خطة توصيل الغاز الطبيعي لباقي أحياء مدينة الخارجة بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى التي تشمل ٧ آلاف عميل منزلي.

من جانب اخر عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، إجتماعََ عبر الفيديو كونفرانس مع الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة.

وتم مناقشة الإجراءات التنفيذية لبدء مشروع إنشاء مصنع أخشاب mdfمن مخلفات النخيل وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بهذا الشأن، كما تم بحث الإستفادة من خبرات الجانب الألماني بهذا المجال بهدف التخلص الآمن من المخلفات وتلبية إحتياجات السوق المحلي.

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رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد المنشآت والمدن الجامعية

قام الاستاذ الدكتورعبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد بجولة لمتابعة الاستعدادات للعام الجامعى الجديد رافقه فى الجولة الاستاذ الدكتور احمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مدير عام الشئون الهندسية بالجامعة و ياتي ذلك فى اطار استعداد جامعة الوادى الجديد للعام الجامعى 2021- 2022 الجامعى الجديد.

بدا رئيس الجامعة جولته بالمدن الجامعية شملت الجولة المدن الجامعية للطلبة والطالبات ، للاطنئنان على جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب والطالبات وكان فى استقباله بالمدن الجامعية مدير عام المدن الجامعية للطلبه والطالبات

حيث تفقد رئيس الجامعة والوفد المرافق له المطاعم ومخازن الأغذية والاستراحات وغرف الإقامة للتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة لاستقبال الطلاب موكدا على اهمية وجود تباعد بين الطلاب والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى غرف إقامة الطلاب وأماكن تواجدهم و تطبيق ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية.

واطمأن رئيس الجامعة على تجهيز القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل والانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الطلاب في العام الدراسى الجديد،

و تابع طنطاوى إجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد داخل العيادات الطبية بالكليات وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة وتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب.

كما تفقد رئيس جامعة الوادي الجديد، بوابة الجامعة الرئيسية بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10 ومبانى كلية العلوم ومبنى القياس والتقويم ، وكلية الزراعة والطب البيطرى حيث أنهت الشركات التشطيبات لمباني كليات الزراعة والطب البيطري والعلوم والتربية الرياضية

أكد طنطاوي فى خلال جولتة التفقدية أن الجامعة تسعى مع الشركات لمنفذة لانهاء الاعمال لدخول المبانى الخدمة التعليمية وقدم رئيس الجامعة الشكر للشركات المنفذة لمنشأت الجامعة بمقر الجامعة الجديد.