سامح شكري : إثيوبيا تتحدي المجتمع الدولي .. تأهب في السعودية والإمارات وعمان لإعصار شاهين .. بريطانيا تعلن نشر الجيش لحل أزمة الوقود.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الصحف الكويتية

شكري: تصريحات إثيوبيا برفض أي اتفاق ملزم حول سد النهضة استهلاك محلي

السعودية: التحصين بجرعتين شرط لركوب الطائرات والنقل العام

الصين تشكك بفريق منظمة الصحة العالمية للتحقيق في أصل كورونا

الجيش البريطاني يبدأ توزيع المحروقات على محطات الوقود الإثنين

التحالف يدمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقت باتجاه جازان

وفدا النواب والمجلس الأعلى في ليبيا يدعوان المجتمع الدولي لدعم الانتخابات

أمريكا تكشف هوية قيادي في القاعدة قُتل خلال غارة جوية على إدلب

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والعربي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الراي" إن وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد أن التصريحات الإثيوبية التي تحدثت عن رفض أي اتفاق ملزم بشأن سد النهضة، عبارة عن استهلاك محلي وفيها تحدٍ واضح للمجتمع الدولي.

وأكمل: "هناك تصاعد من المجتمع الدولي في التعاطي مع ملف سد النهضة، والتقيت وزراء خارجية في دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وكانوا دائما ما يثيروا هذه القضية".

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الوطن" بأن وزارة الداخلية السعودية أعلنت اشتراط التحصين بجرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا لركوب الطائرات ووسائل النقل العام اعتبارا من العاشر من أكتوبر الجاري.

ونقلت "الجريدة" عن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية قوله الجمعة إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه جازان.

وذكرت "القبس" أن أعضاء وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، دعوا في ختام الاجتماع التشاوري الذي عقد بالرباط الجمعة، المجتمع الدولي لدعم العملية الإنتخابية في ليبيا ”وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي“.

وقالت "الراي" إن الجيش الأمريكي أعلن، أن القائد البارز في تنظيم القاعدة الذي قُتل بغارة جوية في منطقة إدلب، شمال غرب سوريا، في 20 سبتمبر، هو سليم أبوأحمد.

وأفادت "الوطن" بأن دائرة الأرصاد الجوية العُمانية تطور العاصفة المدارية ”شاهين“ إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، مشيرة إلى أنه قد يضرب سواحل السلطنة خلال الساعات المقبلة.

دوليًا، قالت "الأنباء" إن بريطانيا أعلنت الجيش سيبدأ بتوزيع المحروقات على المحطات اعتبارا من الإثنين بعد أن أدى النقص في سائقي الصهاريج الى تهافت المواطنين على شراء الوقود ودفع بالحكومة الى إعفاء السائقين الأجانب من التأشيرات.

وقالت "القبس" إن صحيفة يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني شككت باستقلالية الفريق الجديد الذي شكلته منظمة الصحة العالمية لتتبع مسببات الأمراض، بما فيها فيروس كورونا المستجد، واتهمت المنظمة بأنها تخضع لضغوطات أميركية.