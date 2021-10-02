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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: الحرب في أفغانستان أثبتت أنه لا يمكن فرض الديمقراطية عسكريا

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

اعترف مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، بأن الحرب في أفغانستان أثبتت أنه لا يمكن فرض الديمقراطية عسكريا.

وقال بوريل في تصريحات لقناة “العربية”، إن “الحرب في أفغانستان علمتنا أنه لا يمكن فرض الديمقراطية عسكريا”.

وأضاف: "الحرب في أفغانستان كانت مبررة في البداية بسبب هجمات سبتمبر وحققت نجاحا بالقضاء على الإرهاب، لكنها فشلت في بناء دولة حديثة".

طالبان تداهم مخابئ تنظيم داعش في كابول

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وأعلنت حركة طالبان، أمس الجمعة، مداهمة مخابئ لتنظيم داعش في شمال العاصمة الأفغانية كابول وقتلت واعتقلت عددا من عناصر التنظيم.

ووقعت اشتباكات بين عناصر مسلحة من حركة طالبان ومسلحين في منطقة شاريكار شمال كابول.

وقالت مصادر محلية في أفغانستان إن طالبان كشفت عن مخابئ تؤوي عناصر من تنظيم داعش وقبضت على اثنين منهم.

الاتحاد الأوروبي بوريل الحرب أفغانستان الديمقراطية عسكريا

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