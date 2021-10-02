محافظ الشرقية يُشيد بالتنظيم الجيد لمهرجان الخيول العربية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالتنظيم الجيد لمهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الخامسة والعشرين والذي أقيم علي مدار يومين بأرض الفروسية بمدينة بلبيس بمشاركة أصحاب المزارع ومحبي الخيول العربية الأصيلة.

وجه محافظ الشرقية الشكر لأعضاء اللجنة المنظمة والمشرفة علي المهرجان ولأصحاب المزارع من مربي الخيول العربية الأصيلة والذين حرصوا علي المشاركة في فعاليات المهرجان والتنافس في مسابقتي جمال وتراث أدب الخيل وقدموا عروضا أبهرت الحاضرين.

وأثنى محافظ الشرقية علي دور الأجهزة التنفيذية والأمنية والذين لم يتوانوا لحظة واحده للعمل علي نجاح المهرجان وظهوره بالشكل اللائق.

كما وجه المحافظ الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال المخلصين وكذلك الصحفيين والإعلاميين لمشاركتهم المتميزة وتغطية فعاليات المهرجان والذي أقيم علي مدار اليومين.

وأشاد محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الشباب والرياضة التي شاركت في احتفاليتي الافتتاح والختام لمهرجان الشرقية للخيول العربية بتقديم عروض رياضية وفنية أظهرت مواهب أعضاء مراكز الشباب بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة.

وعلى هامش ختام فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الشرقية للخيول العربية قدمت مديرية الشباب والرياضة فقرات فنية وعروض للفنون الشعبية والتنورة وفقره غنائية للموهبة أزهار وعرضا للطلائع والعاب نارية نال استحسان الجميع.

كما قام الفنان خالد بيومي نقيب فرع نقابة المهن الموسيقية بالشرقية بتقديم باقة متنوعة من الأغاني ليدخل البهجة والسعادة في نفوس الجميع.