رغم استخدامها ملياري جرعة.. الصين لم تعد محصنة وإصابات كورونا في ازدياد

ذكرت السلطات الصحية في الصين اليوم السبت، أن البلاد سجلت ارتفاعًا جديدًا في عدد إصابات فيروس كورونا، فيما يبدو أن الصين لم تعد محصنة كما كانت خلال الأشهر السابقة.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة، سجلت الصين 41 إصابة جديدة بكوفيد-19، ارتفاعا من 34 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن حالتين فقط من الإصابات الجديدة محلية.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19، هبوطا من 25 قبل يوم.

ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 96203 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وذكرت وزارة الصحة الصينية أنها استخدمت ملياري و200 مليون و202 ألف عبوة لقاح مضاد لكورونا في تطعيم سكانها.

وقالت وزارة الصحة في بيان بهذا الشأن: " أبلغت 31 منطقة في الصين عن استخدام ملياري و200 مليون و202 ألف لقاح ضد كوفيد – 19 ".

وكان أفيد في وقت سابق بأن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في الصين بجرعة واحدة على الأقل ضد كورونا حتى 18 سبتمبر بلغ 1.1 مليار، منهم 1.02 مليار شخص تم تطعيمهم بالكامل، ولم يتم في نفس الوقت تحديد عدد سكان البلاد الذين طعموا بهذا أو ذاك اللقاح.

يشار إلى أن تشونج نانشان، الخبير الصيني الرائد في أمراض الجهاز التنفسي، كان صرّح في وقت سابق أن الصين تخطط لتطعيم 80٪ من السكان ضد الفيروس بحلول نهاية العام، وحسب أحدث تعداد، يعيش في البر الصيني الرئيس أكثر من 1.4 مليار شخص، وتجري حملة التطعيم في الصين مجانا وعلى أساس طوعي.

وافقت السلطات الصينية سابقا على أربعة لقاحات للاستخدام الجماعي، بما في ذلك ثلاثة لقاحات طورتها شركة "بكين كيكسينج تشونج وى للتكنولوجيا الحيوية"، وهي جزء من سينوفاك، ومعهد ووهان للأبحاث البيولوجية، ومجموعة التكنولوجيا الحيوية الوطنية الصينية.