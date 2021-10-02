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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إنطلاق أولى جلسات مجلس النواب بدور الانعقاد الثاني

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني،  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

 

يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية الجمعة قبل الماضية.

 

وتشهد الجلسة اليوم تلاوة قراري الدعوة للانعقاد الثاني، وفض الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني.

 

ومن المقرر أن يدعو المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء لتسجيل رغباتهم في الانضمام لعضوية اللجان النوعية للمجلس والبالغ عددها 25 لجنة.

 

و يشهد المجلس غدا يوم الاحد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

 

ومن المقرر إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض السادة الأعضاء ثم إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.


و يشهد البرلمان يوم الاثنين انعقاد لمناقشة ما يستجد من اعمال.

مجلس النواب حنفى جبالى دور الإنعقاد الثانى الفصل التشريعى الثاني رئيـس جمهـورية

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