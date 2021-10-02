شاهد.. إقبال على شراء مستلزمات المدارس من مبادرة «كلنا واحد»

إنطلقت فعاليات المرحلة التاسعة عشر من مبادرة كلنا واحد، للمشاركة فى توفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة ، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg) .

وأهدت الوزارة، حقائب مدرسية للمناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

يأتى ذلك إتساقاً مع سياسة الدولة الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب.

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