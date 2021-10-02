العثور على طفل حديث الولادة ملقى بجانب أحد جسور المصارف بالشرقية

عثر أحد الأهالى بقرية كفر عبد الله دائرة مركز مشتول السوق ، على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بالقرية وتم نقل الطفل إلى مستشفى مشتول المركزى وإيداعه حضانة المستشفى.

فيما قررت نيابة مشتول السوق إيداع طفل حديث الولادة، أحدى دور الرعاية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إخطارا يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة مشتول السوق، بعثور أحد الأهالى بقرية كفر عبد الله دائرة المركز، على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بالقرية وتم نقل الطفل إلى مستشفى مشتول المركزى وإيداعه حضانة المستشفى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2740 لسنة 2021 إداري مشتول السوق.