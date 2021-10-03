انطلاق انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب.. اليوم

دعا المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الأعضاء؛ لإبداء رغباتهم للانضمام للجان النوعية الـ25، وذلك بحسب المادة 39 من لائحة مجلس النواب بأن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني، حيث من المقرر أن ينتهي تلقي الطلبات اليوم الأحد، والذى يشهد إعلان قوائم اللجان المختلفة بعد انتهاء النواب من تسكين رغباتهم، على أن يعقبها إجراءات الانتخاب لهيئات مكاتب اللجان.

وتنص المادة 37 على أن تُنشأ بمجلس النواب اللجانُ النوعية، 1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2-لجنة الخطة والموازنة. 3-لجنة الشئون الاقتصادية. 4-لجنة العلاقات الخارجية. 5-لجنة الشئون العربية. 6-لجنة الشئون الأفريقية. 7-لجنة الدفاع والأمن القومى. 8-لجنة الاقتراحات والشكاوى. 9-لجنة القوى العاملة. 10- لجنة الصناعة. 11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 12- لجنة الطاقة والبيئة. 13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية. 14-لجنة التعليم والبحث العلمى. 15-لجنة الشئون الدينية والأوقاف. 16-لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة. 17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار. 18-لجنة السياحة والطيران المدنى. 19-لجنة الشئون الصحية. 20-لجنة النقل والمواصلات. 21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير. 23-لجنة الإدارة المحلية. 24-لجنة الشباب والرياضة. 25-لجنة حقوق الإنسان. وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

