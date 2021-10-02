رئيس وزراء اليونان يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تبني موقف بشأن توطين المهاجرين

دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاتحاد الأوروبي إلى تبني موقف مشترك بشأن توطين المهاجرين واللاجئين، بينما دعا الدول التي "تعتقد أن هذه المشكلة لا تؤثر عليها" إلى تغيير موقفها.



وقال ميتسوتاكيس - في أثناء زيارته لمخيم جديد في جزيرة ساموس - إن المخيم سيكون نقطة عبور للمهاجرين، معربا عن يقينه من أن سعة المخيم التي تستطيع استيعاب 3 آلاف شخص لن تُملأ لأن اليونان أصبحت أفضل بكثير في حراسة حدودها ولن نسمح بتدفقات المهاجرين "الخارجة عن السيطرة".



وأضاف ميتسوتاكيس - وفق ما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية اليوم /السبت/ - أنه بجانب المساحة الواسعة، يفي المخيم الجديد الذي تبلغ تكلفته 43 مليون يورو بمعايير أساسية أخرى: إنه مغلق ومسيطر عليه ويضمن مستوى معيشة مرتفع و يحتوي على مرافق رياضية وملاعب للأطفال ومساحات للمناسبات والأنشطة الثقافية وغرفة كمبيوتر وشبكة واي فاي وغرفة لأكشاك المتاجر وغرف غسيل مشتركة ومطابخ.



كما أن به بنية تحتية للسلامة من الحرائق وأجهزة لتنقية المياه وتكييف الهواء ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي، وهي بعيدة كل البعد عن مستوى المعيشة الرهيب في مخيمات اللاجئين السابقة.

