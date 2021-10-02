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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

خد بالك من كلامك.. عروسان يزرعان أجهزة تنصت أسفل طاولات حفل زفافهما

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو تخطى المليون مشاهدة عبر تطبيق تيك توك، لحيلة قام بها عريس وعروس في يوم زفافهما ليتمكنا من سماع التعليقات التي يقولها الضيوف عنهما.

 

وبحسب ما ورلد في صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن عريس وعروس بريطانيين قاما بزرع أجهزة تنصت أسفل الطاولات خلال حفل الزفاف ليتمكنا من التنصت على ما يقوله الضيوف في الحفل.

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وسارت الأمور وفقا لما خطط له العروسان، وبالفعل تمكنا من سماع تعليقات ضيوف حفل الزفاف، ولم يتمكنا من منع ضحكاتهما وهما يسمعان ما يقوله الضيوف.

 

وأوضح العريس والعروس، أن زرع أجهزة التنصت أسفل الطاولات كان بغرض رغبتهما في سماع ردود أفعال أصدقائهما حينما يروهما في يوم زفافهما خاصة أنهما تجمعهما قصة حب شهد لها عدد كبير من أصدقائهم.

 

جدير بالذكر أن العريس والعروس نشرا مقطع فيديو لهما عقب الزواج بعد سماعهما تعليقات الحفل وهما يضحكان خلال الرقصة الأولى لهما ضحكا هيستيريا وأوضحا السبب في ضحكهما المتواصل وهو سماع تعليقات أصدقائهم، ونال الفيديو نسبة مشاهدة عالية عبر تيك توك تخطت المليون مشاهدة.

مقطع فيديو عريس عروس يوم زفاف ضيوف أجهزة تنصت طاولات

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